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2026年世界盃小組賽F組首戰，日本國家足球隊與傳統強權荷蘭隊激戰成2：2平手。賽中日本隊總教練森保一在場邊揮舞「巨大白板」寫數字傳遞戰術的奇特畫面，在社群媒體上瘋傳。由於白板上的數字一度來到45，因此就有網友驚呼日本隊的戰術未免太多。如今，這面神秘白板的「真正動機」也由前鋒小川航基親自解密：「其實並不是下戰術，而是比賽進行的分鐘數。」在日前剛結束的荷日大戰中，轉播畫面多次捕捉到日本隊總教練森保一在緊要關頭，直接在場邊扛出一個巨大的戰術白板，對著場上球員比手畫腳、大聲嘶吼的畫面。這種在足球賽場上極其罕見、甚至接近籃球或排球暫停時才會出現的調度方式，隨即讓外國媒體看傻了眼，紛紛以「前代未聞的指示方式」、「太超現實」為題大篇幅報導，更在社群媒體X上被瘋狂討論。由於白板上的數字一度來到45，當時就有網友驚呼日本隊的戰術未免太多。對此，前鋒小川航基在今日接受媒體聯訪時，笑著揭開了這個白板的真相。小川航基透露，當天達拉斯體育場的電子計時大螢幕只設立在球場正中央，導致兩側或特定死角的球員在激烈奔跑時，根本完全看不到比賽時間。「當下球員不斷傳遞『看不懂現在踢到幾分幾秒』的情報給休息區。教練團收到反饋後，驚覺如果只拉一個球員過來講，再傳達給全隊，在分秒必爭的世界盃賽場上太慢了，所以才會演變成直接拿白板寫大數字再舉起來的行動。」小川航基進一步解密，當時白板上寫的數字其實不是繁複的戰術密碼，「上面寫的不是倒數時間，而是現在正確的比賽進行分鐘數。」他直言，教練團在那個當下可說是把能做的輔助全做了，「畢竟那種狀況下，除了直接寫給全隊看，真的沒有其他更有效率的辦法了。」