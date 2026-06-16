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丹佛金塊隊在2026年NBA西區季後賽首輪止步，但當家球星約基奇（Nikola Jokic）的個人表現依舊處於統治級水平。根據ESPN最新報導，約基奇的一份全新合約細節曝光，其年薪最高可以突破7000萬美元年薪大關，如果這份總值3年2.14億美元的超級合約成真，將再次刷新NBA薪資紀錄。約基奇在本賽季展現了無人能及的全能身手，例行賽與季後賽合計場均繳出27.5分、12.9籃板及10.6助攻的驚人數據。根據ESPN披露，這份3年總價2.14億美元的合約，意味著他的平均年薪已正式跨過7000萬美元門檻，這不僅是對他個人統治力的極高肯定，更將在NBA歷史薪資條款上寫下新的里程碑。ESPN薪資專家Bobby Marks指出，約基奇對於球隊充滿信心，且希望永遠留在金塊隊，雙方現在可以簽下一份3年2.14億美元的頂薪續約合約，或者一份4年2.78億美元的合約。合約的年限取決於約基奇是否執行他2027-28賽季價值6280萬美元的球員選項。「但約基奇的忠誠並不能掩蓋丹佛金塊隊管理層今夏仍需努力的事實。金塊隊的財務狀況也會影響球隊今夏的陣容補強。」ESPN指出，「如果不包括自由球員華生（Peyton Watson）、哈達威（Tim Hardaway Jr.）、布朗（Bruce Brown）和瓊斯（Spencer Jones），金塊隊的薪資總額已經超過奢侈稅線1800萬美元，並且已經接近土豪線的邊緣。金塊以超越第二土豪線範圍來留住沃特森，而這可能是決定他們休賽期走向的關鍵決定。」儘管約基奇在季後賽首輪第6戰中，以43分鐘出賽時間繳出28分、9籃板、10助攻的準大三元表現，仍無法帶領金塊隊跨過明尼蘇達灰狼隊這道高牆。隨著金塊隊在季後賽意外出局，這份年薪高達7000萬美元的超級合約，隨即成為外界討論焦點。對於金塊球團而言，支付一名頂級巨星如此天價的年薪，勢必大幅壓縮球隊在角色球員與板凳深度的補強空間。儘管約基奇仍是聯盟最頂級的球星之一，但球隊若無法在高昂的薪資結構下配置出足以衝擊總冠軍的陣容，這份合約帶來的壓力，將成為丹佛金塊未來幾季最重要的考驗。