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去年漿價下修、需求疲弱 年底方見止跌回升

特殊紙歐洲客戶佔海外營收逾五成 應用高價產品

中華紙漿今（16）日舉辦股東會，通過2025年度營業報告書與財務報告。華紙董事長黃鯤雄為今年未發放股利向股東致歉，並說明公司活化資產狀況，出售觀音廠部分土地及廠房，同時說明目前光電用玻璃襯紙已進入量產階段。華紙股東會通過2025年度營業報告書與財務報告，去年傳產仍受全球政策、供應鏈壓力及需求放緩等影響甚大，再加上中國經濟停滯、全球產能過剩，回升動能不如以往，漿紙產業表現與傳統製造業趨勢相似，整體景氣偏弱。黃鯤雄表示，去年上半年漿廠受成本壓力、生產減產等因素支撐著價格，但隨後碰上美國新對等關稅政策，使得未來不確定性升高，漿價出現顯著下修，市場需求仍疲弱，直至年底漿價方有止跌並略有回升跡象。繼去年宣示「林、漿、紙」三者轉型獨立發展，這一年來，公司也循此方向落實產品開發與市場布局，重新定義生質材料的綠色價值。黃鯤雄指出，全球材料發展正由高度依賴石化資源，逐步轉向低碳、可循環、可再生的生質材料。今日，漿的應用已延伸至紡織纖維、漿塑食品包材等高機能材料領域，紙張則在食品安全、綠色包裝、紡織纖維、減塑與低碳應用中，扮演創新轉型的重要角色。黃鯤雄說，投入光電產業研發已逾十年，市場主要集中在韓國與日本，而華紙已成為全球第二家進入光電玻璃襯紙的紙廠。由於光電面板製程對靜電與介電質要求極為嚴格，且生產過程不能有任何紙屑雜質，此項技術具備高度門檻與不可出錯的特性。華紙為此投入逾億元資金，並歷經漫長的認證與技術升級，目前已從過往的研發與小量試產，正式邁入量產階段。在纖維高質化方面，黃鯤雄表示，持續強化紙質轉型科技化的能見度，積極與掌握國際標準制定的歐洲單位交流。目前特殊紙客戶以歐洲為主，佔海外營收比重超過五成。應用端主要用在物流識別及高單價精品，如手錶、高價紅酒等，可以滿足雷射引導設備所需的特殊頻率穿透性，讓電子儀器可偵測。