台灣電動車市場迎來跨時代轉折！Tesla 台灣今（16）日無預警發布最新公告，宣布 7 月 1 日起停止官網 Full Self-Driving (Supervised)「全自動輔助駕駛（受駕駛監督）」（以下簡稱 FSD）一次性購買方案，但本周已正式向官方車安中心遞交申請文件，宣告全自動輔助駕駛審驗有望全面破冰！
🟡 7/1起終止官網買斷方案
根據 Tesla 台灣發布的最新官方公告，FSD 的一次性購買方案將於 2026 年 6 月 30 日 23 時 59 分正式停止在台販售。自 7 月 1 日 0 時起，無論是台灣官網還是既有車主的 Tesla App，都將全面下架該項升級選購選項。
這項突如其來的「停售」大動作，主要是為了配合 Tesla 全球 FSD 使用模式轉換及啟動計畫。這意味著台灣未來高機率將比照北美等海外市場，全面轉向更具彈性的「每月租賃訂閱制」，而 6 月 30 日前則成為車主搶下「終身買斷持有權」的最後倒數機會。
🟡 正式遞件！FSD登台有譜
雖然買斷方案即將告終，但更令全台車迷熱血沸騰的是法規上的巨大進展。Tesla 台灣證實，本周已正式向財團法人車輛安全審驗中心（車安中心）遞交 FSD 的在台申請文件。 這意味著「完整版」的 FSD 在台灣上路有譜了！
特斯拉官方表示，後續將積極與交通部、車安中心展開緊密合作，全力啟動相關新技術駕駛系統的審查流程，持續推動 FSD 儘速在台上路。目前該系統在美國、加拿大、韓國等 12 個國家或地區已開放或通過監管核准，數據顯示其純視覺辨識系統在駕駛監督下的安全性超越普通車輛 7 倍以上，本次正式送件意謂著台灣車主距離解鎖完整版自動輔助駕駛的日子已近在咫尺。
🟡 買斷或租賃？回本黃金交叉點
面對即將轉型的「訂閱制」，許多車主陷入天人交戰：究竟該趕在 6 月 30 日前花 22.2 萬元買斷，還是等待未來的月租方案？《NOWNEWS 今日新聞》若以美國現行訂閱價每月 99 美元（約台幣 3150 元）或年約 999 美元（約台幣 31500 元）為基礎精算：
回本時間軸： 22.2萬 ÷ 3150元 ≈ 70.4個月。意即車主必須連續持有一輛車並使用 FSD 超過 5.8 年以上，一次性買斷才會比月租划算。
一次買斷優勢： 能鎖定系統紅利。特斯拉執行長馬斯克曾透露，隨著自動駕駛技術越趨成熟，未來訂閱價格勢必會調漲。此時買斷等同提前規避了未來「溫水煮青蛙」的漲價風險。
月租訂閱優勢： 資金運用靈活且「隨啟隨停」。由於特斯拉 FSD 是「綁車不綁人」，車主若換車或發生事故報廢，買斷費用便無法拿回。月租制則適合 3 至 4 年即有換車規劃的科技玩家，或僅在連假長途出遊才需開啟輔助駕駛的假日車手。
🟡 倒數期限！各版本車主權益
面對即將到來的 7 月 1 日大限，特斯拉也針對不同階段的車主提供相應的權益配套：
既有已選配車主： 權益完全不受影響，車輛維持終身享有 FSD 資格。
未選配之既有車主： 須於 6 月 30 日（含）前透過 Tesla App 升級選配。
未交付之準車主： 可於 6 月 30 日前至訂單頁面新增選配 FSD。
HW3.0 老車主福利： 針對既有已選配 FSD 的 HW3.0 車主，只要在 2026 年 9 月 30 日（含）前完成新車下訂，即可享有 FSD 免費移轉至新車的限時優惠。
特斯拉最後也嚴正提醒，目前在台申請的 FSD 仍屬於 L2 級輔助駕駛功能，行駛時駕駛人依然是責任主體，需全時維持警覺並隨時預備干預車輛行為，切勿當作完全無人駕駛。
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根據 Tesla 台灣發布的最新官方公告，FSD 的一次性購買方案將於 2026 年 6 月 30 日 23 時 59 分正式停止在台販售。自 7 月 1 日 0 時起，無論是台灣官網還是既有車主的 Tesla App，都將全面下架該項升級選購選項。
這項突如其來的「停售」大動作，主要是為了配合 Tesla 全球 FSD 使用模式轉換及啟動計畫。這意味著台灣未來高機率將比照北美等海外市場，全面轉向更具彈性的「每月租賃訂閱制」，而 6 月 30 日前則成為車主搶下「終身買斷持有權」的最後倒數機會。
雖然買斷方案即將告終，但更令全台車迷熱血沸騰的是法規上的巨大進展。Tesla 台灣證實，本周已正式向財團法人車輛安全審驗中心（車安中心）遞交 FSD 的在台申請文件。 這意味著「完整版」的 FSD 在台灣上路有譜了！
特斯拉官方表示，後續將積極與交通部、車安中心展開緊密合作，全力啟動相關新技術駕駛系統的審查流程，持續推動 FSD 儘速在台上路。目前該系統在美國、加拿大、韓國等 12 個國家或地區已開放或通過監管核准，數據顯示其純視覺辨識系統在駕駛監督下的安全性超越普通車輛 7 倍以上，本次正式送件意謂著台灣車主距離解鎖完整版自動輔助駕駛的日子已近在咫尺。
面對即將轉型的「訂閱制」，許多車主陷入天人交戰：究竟該趕在 6 月 30 日前花 22.2 萬元買斷，還是等待未來的月租方案？《NOWNEWS 今日新聞》若以美國現行訂閱價每月 99 美元（約台幣 3150 元）或年約 999 美元（約台幣 31500 元）為基礎精算：
回本時間軸： 22.2萬 ÷ 3150元 ≈ 70.4個月。意即車主必須連續持有一輛車並使用 FSD 超過 5.8 年以上，一次性買斷才會比月租划算。
一次買斷優勢： 能鎖定系統紅利。特斯拉執行長馬斯克曾透露，隨著自動駕駛技術越趨成熟，未來訂閱價格勢必會調漲。此時買斷等同提前規避了未來「溫水煮青蛙」的漲價風險。
月租訂閱優勢： 資金運用靈活且「隨啟隨停」。由於特斯拉 FSD 是「綁車不綁人」，車主若換車或發生事故報廢，買斷費用便無法拿回。月租制則適合 3 至 4 年即有換車規劃的科技玩家，或僅在連假長途出遊才需開啟輔助駕駛的假日車手。
🟡 倒數期限！各版本車主權益
面對即將到來的 7 月 1 日大限，特斯拉也針對不同階段的車主提供相應的權益配套：
既有已選配車主： 權益完全不受影響，車輛維持終身享有 FSD 資格。
未選配之既有車主： 須於 6 月 30 日（含）前透過 Tesla App 升級選配。
未交付之準車主： 可於 6 月 30 日前至訂單頁面新增選配 FSD。
HW3.0 老車主福利： 針對既有已選配 FSD 的 HW3.0 車主，只要在 2026 年 9 月 30 日（含）前完成新車下訂，即可享有 FSD 免費移轉至新車的限時優惠。
特斯拉最後也嚴正提醒，目前在台申請的 FSD 仍屬於 L2 級輔助駕駛功能，行駛時駕駛人依然是責任主體，需全時維持警覺並隨時預備干預車輛行為，切勿當作完全無人駕駛。