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▲雅方千金林暄穎到味全龍主場應援，尷尬厭世臉意外引發熱議。（圖／記者張一笙攝）

有「真人版18號」之稱的雅方食品千金林暄穎，日前受邀出席味全龍主場活動，不僅擔任開球嘉賓，還與Dragon Beauties小龍女一同登上應援舞台，原本被視為跨界宣傳與品牌曝光的活動，沒想到演出畫面曝光後，卻因為林暄穎應援時過於扭捏引發爭議，不少球迷直呼：「很尷尬。」從現場流出的影片可見，林暄穎站上應援台後，面對音樂與舞蹈節奏顯得有些生澀，不僅動作幅度不大，表情也略顯尷尬，與身旁專業啦啦隊形成鮮明對比。不少球迷認為她看起來像是被臨時拉上場，整體散發出一種「厭世上班感」，意外成為當天場邊另一個討論焦點。不過，部分網友對此抱持不同看法，認為林暄穎本來就不是專業表演者，能夠願意站上舞台已經相當有勇氣；有人笑稱她的反應就像典型I人被迫參加團康活動，越尷尬反而越有喜感，也有人認為她靠著真實不做作的模樣展現個人特色，認為沒必要過度苛責。然而在Threads平台上，風向卻完全不同。不少網友認為既然接受邀請參加公開活動，就應該拿出基本專業態度。有留言直言：「接了工作就該認真完成」、「看起來根本不想待在台上」、「觀眾比她還尷尬」，更有人批評她刻意營造害羞形象，認為扭扭捏捏反而讓人出戲。事實上，林暄穎近期本來就因品牌相關爭議以及發言風波受到關注，如今球場應援又成為新的話題來源。雖然有人認為只是網路過度放大檢視，但也有不少球迷指出，既然選擇站上職棒舞台，就難免接受外界評論。