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▲庹宗華在《雙囍》中扮演新郎的爸爸，既嚴肅也讓兒子心中有不少陰影。（圖／水花電影提供）

▲楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎的媽媽，霸氣又自我中心，讓觀眾看了怕怕。（圖／水花電影提供）

▲余香凝（右）與劉冠廷（左）在《雙囍》演新娘與新郎，為了滿足長輩要求把自己搞得很累。（圖／水花電影提供）

今年春節在全台賣破8500萬的國片《雙囍》，Netflix上架後引發比戲院上映時更熱烈的討論，面對丹尼爾克雷格的5部007電影同時進榜，卻沒有讓出冠軍寶座，展現驚人威力。不少觀眾稱這部片是「婚禮鬼故事」，感嘆亞洲爸媽逼得小孩都得去看心理醫生，有人更表示「最讓人毛骨悚然的點是知道有孫子後就迎刃而解」，直呼：「超級台灣。」《雙囍》原先許多人的印象是春節推出的熱鬧喜劇，在Netflix看了片子後表示：「窒息到不行。很好看，但真的很恐怖。」亞洲爸媽對於小孩的影響造成沉重的壓力，婚禮本來該是新人最重要的一天，卻幾乎是在為了滿足長輩而舉行、搞得自己很累，不少人看得心有戚戚焉。最後新郎原本無法相容的爸媽，各自知道新娘已有身孕，也願意勉強妥協，被認為「超級台灣」，卻也有人越想越覺得是片中最毛骨悚然的一點。有別於戲院上映時大都叫好，《雙囍》在Netflix得到偏兩極化的迴響，電視觀眾有人覺得節奏不夠明快、也缺乏捧腹的笑點，更認為新郎的討好型人格看得很悶，不明白新娘為何願意委屈、配合。還有人嫌對白聽起來太刻意，稱還不如回去看歐美影集。不過仍不乏喜愛這部片的觀眾，覺得片子好但很怕再重溫的更是不在少數，也有人建議這部片可以當家事法庭的宣導影片，讓大家知道離婚夫妻不協力照顧好小孩的身心，小孩會有多悲慘。單親家庭長大的小孩，對於劇情格外感同身受，有人看到淚流不止，甚至喚醒自己過往的傷痛回憶。也有網友稱：「根本亞洲家庭的集體創傷，視覺海報是劉冠廷笑最開心的時候。」從《雙囍》上架Netflix後的迴響，也能觀察到國片市場生態的微妙之處，有些作品不是不能引起注意、讓觀眾有興趣欣賞，甚至也可能成為話題的焦點，只是很多人沒有選擇在戲院花300元買一張票去看，寧願在家裡繳一個月300多塊的Netflix可以看裡面的所有內容，等到Netflix上架後才要看。而在家中看片的環境與專注度，就不會跟戲院裡一樣，有些國片又偏偏需要聚精會神才更能感覺到巧妙，因此評價往往與戲院觀眾的口碑有出入。國片編導該思考，如何在澈底滿足創作理念之餘，能吸引觀眾出門上戲院買票，畢竟戲院收入對於拍攝的回收更為重要，Netflix的排名和討論，最多只是贏個面子。