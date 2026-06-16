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▲王晴飾演的有美因一場意外重傷倒地，不僅失去孩子，更迎來命運殘酷考驗。（圖／民視提供）

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情持續升溫，近期由王晴飾演的「有美」迎來人生最黑暗時刻，不僅因意外摔傷導致流產，更因傷勢影響視力，甚至面臨失明打擊。接連而來的巨大變故讓觀眾看得揪心不已，也讓王晴將角色從滿懷期待迎接新生命，到瞬間跌入絕望深淵的情緒轉折詮釋得絲絲入扣，播出後預計引發熱烈討論。談到這場情緒濃度極高的重頭戲，王晴坦言拍攝當天至今仍印象深刻。王晴分享，在演出前並沒有特別設計哭法或情緒節奏，而是完全跟著劇情推進，把自己交給角色，「尤其當有美被告知自己可能失明的那一刻，我感受到的是一種非常強烈的恐懼，因為那是一個未知的世界，對任何人來說都非常可怕。」她表示，那種失去光明、失去未來方向感的無助感，讓自己在拍攝時情緒自然潰堤。而真正的挑戰，其實是在後續失明後的戲，為了讓角色更真實，王晴私下做了許多功課，不僅觀看盲人相關紀錄影片，也研究許多影劇作品中對視障人士的演繹方式，希望能找到最自然的表演狀態。她笑說，剛開始練習時其實鬧出不少笑話，「因為一直抓不到眼神焦點，有時候不小心變成鬥雞眼，現場大家都笑翻，連我自己也忍不住笑場。」不過經過不斷調整與觀察後，王晴逐漸掌握角色狀態，從眼神、肢體到走路方式都重新建立習慣，希望讓觀眾看到有美失明後真實面對人生的模樣。她也透露，近期的劇情讓自己演得非常過癮，「很謝謝編劇安排這麼有挑戰性的角色成長線，也謝謝導演給我很多發揮空間，讓我能夠嘗試不同層次的表演。」