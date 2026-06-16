《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽台灣時間6月28日在韓國大田會議中心點燃戰火，本屆賽事匯集6大賽區共11支戰隊角逐冠軍，包含台灣戰隊 DCG，中韓歐3支傳統勁旅 T1、BLG、G2 等，《NOWNEWS》也透過本文整理 MSI 賽程、賽制、戰績、隊伍等資訊。
🟡2026 MSI 季中邀請賽賽制
賽事分為入圍賽與淘汰賽兩個階段，入圍賽4支隊伍參加，採雙敗淘汰制、全程BO5（五戰三勝）對決，最終只有1支隊伍能晉級正賽；淘汰賽後，將由7支直接晉級隊伍加上1支入圍賽勝出隊伍共8隊，分為4個等級，採雙敗淘汰制與 BO5 賽程爭冠，並全面使用「無畏選角（Fearless Draft）」規則。
🟡2026 MSI 季中邀請賽賽制參賽隊伍
📌淘汰賽7支隊伍
📍韓國 LCK 第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）
📍中國 LPL 第一種子：Bilibili Gaming（BLG）
📍中國 LPL 第二種子：Top Esports（TES）
📍北美 LCS 第一種子：Lyon Gaming（LYON）
📍歐洲 LEC 第一種子：G2 Esports（G2）
📍太平洋 LCP 第一種子：Team Secret Whales（TSW）
📍巴西 CBLoL 第一種子：FUR
📌入圍賽4支隊伍
📍韓國 LCK 第二種子：T1
📍歐洲 LEC 第二種子：Karmine Corp（KC）
📍太平洋 LCP 第二種子：Deep Cross Gaming（DCG）
📍北美 LCS 第二種子：Team Liquid（TL）
🟡2026 MSI 季中邀請賽賽程
📌入圍賽
📍6月28日
■11:00 TL vs T1
■16:00 DCG vs KC
🟡2026 MSI 季中邀請賽時間
📍入圍賽：6月28日至7月1日
📍淘汰賽：7月3日至7月6日、7月8日至7月12日
🟡2026 MSI 季中邀請賽直播、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
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賽事分為入圍賽與淘汰賽兩個階段，入圍賽4支隊伍參加，採雙敗淘汰制、全程BO5（五戰三勝）對決，最終只有1支隊伍能晉級正賽；淘汰賽後，將由7支直接晉級隊伍加上1支入圍賽勝出隊伍共8隊，分為4個等級，採雙敗淘汰制與 BO5 賽程爭冠，並全面使用「無畏選角（Fearless Draft）」規則。
📌淘汰賽7支隊伍
📍韓國 LCK 第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）
📍中國 LPL 第一種子：Bilibili Gaming（BLG）
📍中國 LPL 第二種子：Top Esports（TES）
📍北美 LCS 第一種子：Lyon Gaming（LYON）
📍歐洲 LEC 第一種子：G2 Esports（G2）
📍太平洋 LCP 第一種子：Team Secret Whales（TSW）
📍巴西 CBLoL 第一種子：FUR
📌入圍賽4支隊伍
📍韓國 LCK 第二種子：T1
📍歐洲 LEC 第二種子：Karmine Corp（KC）
📍太平洋 LCP 第二種子：Deep Cross Gaming（DCG）
📍北美 LCS 第二種子：Team Liquid（TL）
📌入圍賽
📍6月28日
■11:00 TL vs T1
■16:00 DCG vs KC
🟡2026 MSI 季中邀請賽時間
📍入圍賽：6月28日至7月1日
📍淘汰賽：7月3日至7月6日、7月8日至7月12日
🟡2026 MSI 季中邀請賽直播、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube