《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽台灣時間6月28日在韓國大田會議中心點燃戰火，本屆賽事匯集6大賽區共11支戰隊角逐冠軍，包含台灣戰隊 DCG，中韓歐3支傳統勁旅 T1、BLG、G2 等，《NOWNEWS》也透過本文整理 MSI 賽程、賽制、戰績、隊伍等資訊。

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🟡2026 MSI 季中邀請賽賽制

賽事分為入圍賽與淘汰賽兩個階段，入圍賽4支隊伍參加，採雙敗淘汰制、全程BO5（五戰三勝）對決，最終只有1支隊伍能晉級正賽；淘汰賽後，將由7支直接晉級隊伍加上1支入圍賽勝出隊伍共8隊，分為4個等級，採雙敗淘汰制與 BO5 賽程爭冠，並全面使用「無畏選角（Fearless Draft）」規則。

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，正賽8隊會分為4個等級，採雙敗淘汰制與 BO5 賽程爭冠。（圖／LOL Esports提供）
▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，正賽8隊會分為4個等級，採雙敗淘汰制與 BO5 賽程爭冠。（圖／LOL Esports提供）
🟡2026 MSI 季中邀請賽賽制參賽隊伍

📌淘汰賽7支隊伍

📍韓國 LCK 第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）
📍中國 LPL 第一種子：Bilibili Gaming（BLG）
📍中國 LPL 第二種子：Top Esports（TES）
📍北美 LCS 第一種子：Lyon Gaming（LYON）
📍歐洲 LEC 第一種子：G2 Esports（G2）
📍太平洋 LCP 第一種子：Team Secret Whales（TSW）
📍巴西 CBLoL 第一種子：FUR

📌入圍賽4支隊伍

📍韓國 LCK 第二種子：T1
📍歐洲 LEC 第二種子：Karmine Corp（KC）
📍太平洋 LCP 第二種子：Deep Cross Gaming（DCG）
📍北美 LCS 第二種子：Team Liquid（TL）

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，將由入圍賽揭開序幕，首場 T1 就會出戰。（圖／LOL Esports提供）
▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，將由入圍賽揭開序幕，首場 T1 就會出戰。（圖／LOL Esports提供）
🟡2026 MSI 季中邀請賽賽程

📌入圍賽

📍6月28日
11:00 TL vs T1
16:00 DCG vs KC

🟡2026 MSI 季中邀請賽時間

📍入圍賽：6月28日至7月1日
📍淘汰賽：7月3日至7月6日、7月8日至7月12日

🟡2026 MSI 季中邀請賽直播、線上看

📍中文：TwitchYouTube
📍英文：TwitchYouTube


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...