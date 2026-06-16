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▲w-inds.高雄演唱會票價表、座位圖。（圖／和協整合行銷）

日本人氣組合w-inds.自2001年3月14日出道，今年滿25週年，特此舉辦紀念企劃《w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》巡演，確定9月5日首度前進南台灣在高雄流行音樂中心開唱，門票最便宜票價3280元、最貴6280元，6月24日於年代售票系統開賣。《w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》高雄場將於9月5日下午5點在高雄流行音樂中心舉行，票價包含新台幣3280、3880、4280、4980、5980、6280元、身障2490元，門票於6月24日中午12點於年代售票系統全面啟售，更多詳情可洽主辦單位SYL TW官方社群專頁。去年的台北場就和粉絲立下「25週年一定會再回來」約定的w-inds.，橘慶太希望能把所有歌曲，以及大家各自珍藏的回憶，都在這一年裡綻放出最耀眼的光芒，因此將巡演取名為「GOLDEN YEAR」。他強調雖然沒辦法把所有單曲都唱完，但會首次以現行兩人體制重新詮釋許多經典歌曲。談到過往作品時，千葉涼平笑說：「以前的歌真的從頭高音到尾。」就算如此，所有歌曲仍將維持原Key演唱，舞蹈部分同樣講究原汁原味。對w-inds.而言，2017年是一個重要轉捩點。橘慶太開始包辦作詞、作曲、編曲，甚至連錄音室的相關工作都親自參與，正式轉向完全自主製作的音樂體制。千葉涼平笑說：「現在連歌唱指導都是慶太負責。他以前就常像DJ一樣玩音樂，所以其實早就看得出來有這方面的才能。」這25年對兩人來說，並非一路順遂，千葉涼平坦言：「應該說是有高峰也有低谷吧。不管是開心還是艱難的時候，我們都和粉絲一起分享並走過來了。」橘慶太向粉絲喊話：「我們出道的時候其實還是孩子，有些人當年根本沒有決定自己能不能去看演唱會的權利。對那些曾經因為各種原因錯過的人來說，現在正是重新改寫那段遺憾回憶的最好機會。音樂擁有這樣的力量。我希望無論是否曾看過w-inds.演出的人，都能抱著更新自己回憶的心情來到現場。」千葉涼平則說：「希望能向一路支持我們的所有人表達感謝。如果能成為一段讓大家感受到這份感謝的時光就好了。」