詐騙防不勝防，而且手法也與時俱進，就連擁有超過160萬名訂閱者的科技YouTuber，都成為了電話詐騙的受害者。英國科技評論頻道「The Tech Chap」主持人哈尼安茲（Tom Honeyands）近日透露，自己因遭遇精心設計的電話詐騙，在短短數小時內損失高達7萬英鎊（約新台幣300萬元）。他坦言，自己過去在網路上公開過多個人資訊，詐騙集團可能透過他長期公開發布的影片與社群內容蒐集個人資訊，進而成功取得信任並完成詐騙。
根據衛報報導，哈尼安茲回憶，事發當時他正在日本東京出差，深夜接到一通自稱來自英國勞埃德銀行（Lloyds Bank）客服部門的電話。對方詢問他是否曾在新加坡進行一筆交易，在他否認後，對方表示其銀行帳戶可能遭到盜用，需要立即重設安全驗證資料。
由於對方不僅知道他的姓名、住址、往來銀行，甚至掌握他人在海外旅行的情況，讓哈尼安茲放下戒心。他推測，詐騙集團可能從他的YouTube影片中蒐集資訊，例如電腦桌面畫面曾出現銀行相關圖示，加上社群平台公開的出國行程，逐步拼湊出完整個人檔案。
哈尼安茲表示，當時正值深夜，加上長途旅行造成時差影響，又身處餐廳用餐環境吵雜，導致他精神不濟、難以專心判斷對話內容，最終落入詐騙陷阱。
哈尼安茲說：「我一直認為自己算是相當聰明的人，應該不會上當，但他們知道我的名字、地址、往來銀行，甚至知道我正在旅行。」他表示：「他們掌握了足夠多的資訊，讓這次詐騙成功了，這讓我感到非常尷尬。」
他表示，當時正參加晚宴，加上時差與疲勞影響，無法完全專注於通話內容，因此放鬆警惕。據他的描述，詐騙手法屬於常見的「假冒銀行客服」類型。詐騙者聲稱要協助取消可疑交易，並表示銀行將發送驗證碼供客戶確認取消付款。然而實際上，這些驗證碼並非取消交易，而是新增收款人的授權程序。
在數小時內，哈尼安茲先後完成12次驗證操作，讓詐騙集團得以從其帳戶轉出總計7萬英鎊資金。一直到真正的勞埃德銀行安全部門來電聯繫，他才驚覺有異。哈尼安茲表示，當時自己同時與詐騙集團及銀行安全人員通話，一度無法分辨誰才是真正的銀行職員。
哈尼安茲回憶道：「我讓駭客在另一條線上等待，同時接聽真正銀行的電話，心裡一直在想，到底誰是真的？」
不過真正的銀行人員隨後要求他立即掛斷所有來電，並使用金融卡背面的官方電話重新聯繫銀行。哈尼安茲照做後，才確認自己已遭到詐騙。
事後，他提醒民眾應提高對個資外洩風險的警覺，尤其是經常在網路上分享生活內容的創作者與社群使用者。哈尼安茲表示，過去人們常被提醒不要在旅遊期間即時公開行程，以免讓竊賊知道住家無人，如今同樣的道理也適用於個人金融資訊。「如果你在照片或影片中無意間露出手機畫面，甚至顯示出使用哪一家銀行，那對犯罪集團而言就又多了一項可利用的資料。」
勞埃德銀行則呼籲客戶，若接到任何可疑電話，應立即掛斷，並透過可信任管道主動聯繫銀行，例如撥打金融卡背面所列的官方客服專線，以確認來電真偽，避免落入詐騙陷阱。
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由於對方不僅知道他的姓名、住址、往來銀行，甚至掌握他人在海外旅行的情況，讓哈尼安茲放下戒心。他推測，詐騙集團可能從他的YouTube影片中蒐集資訊，例如電腦桌面畫面曾出現銀行相關圖示，加上社群平台公開的出國行程，逐步拼湊出完整個人檔案。
哈尼安茲表示，當時正值深夜，加上長途旅行造成時差影響，又身處餐廳用餐環境吵雜，導致他精神不濟、難以專心判斷對話內容，最終落入詐騙陷阱。
哈尼安茲說：「我一直認為自己算是相當聰明的人，應該不會上當，但他們知道我的名字、地址、往來銀行，甚至知道我正在旅行。」他表示：「他們掌握了足夠多的資訊，讓這次詐騙成功了，這讓我感到非常尷尬。」
他表示，當時正參加晚宴，加上時差與疲勞影響，無法完全專注於通話內容，因此放鬆警惕。據他的描述，詐騙手法屬於常見的「假冒銀行客服」類型。詐騙者聲稱要協助取消可疑交易，並表示銀行將發送驗證碼供客戶確認取消付款。然而實際上，這些驗證碼並非取消交易，而是新增收款人的授權程序。
在數小時內，哈尼安茲先後完成12次驗證操作，讓詐騙集團得以從其帳戶轉出總計7萬英鎊資金。一直到真正的勞埃德銀行安全部門來電聯繫，他才驚覺有異。哈尼安茲表示，當時自己同時與詐騙集團及銀行安全人員通話，一度無法分辨誰才是真正的銀行職員。
哈尼安茲回憶道：「我讓駭客在另一條線上等待，同時接聽真正銀行的電話，心裡一直在想，到底誰是真的？」
不過真正的銀行人員隨後要求他立即掛斷所有來電，並使用金融卡背面的官方電話重新聯繫銀行。哈尼安茲照做後，才確認自己已遭到詐騙。
事後，他提醒民眾應提高對個資外洩風險的警覺，尤其是經常在網路上分享生活內容的創作者與社群使用者。哈尼安茲表示，過去人們常被提醒不要在旅遊期間即時公開行程，以免讓竊賊知道住家無人，如今同樣的道理也適用於個人金融資訊。「如果你在照片或影片中無意間露出手機畫面，甚至顯示出使用哪一家銀行，那對犯罪集團而言就又多了一項可利用的資料。」
勞埃德銀行則呼籲客戶，若接到任何可疑電話，應立即掛斷，並透過可信任管道主動聯繫銀行，例如撥打金融卡背面所列的官方客服專線，以確認來電真偽，避免落入詐騙陷阱。