日本知名輕小說系列《青春豬頭少年》系列，在去年播出動畫播完後，宣布今年10月16日將在日本戲院上映劇場版《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》，這也是本系列作最終章，昨（15）日官方釋出劇場版正式預告片、特別視覺圖和紀念預售票資訊，目前台灣上映時間還不確定。
最終章10月16日上映 紀念預售票贈透卡
改編自作家鴨志田一，並由溝口凱吉負責插畫的《青春豬頭少年》系列輕小說，在去年播出電視動畫大學生篇《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》，動畫播畢後，宣布在今年將推出劇場版《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》，為《青春豬頭少年》系列的最後篇章。
昨（15）日官方公開《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》最新預告影片，以及特別視覺圖，劇場版將在10月16日（周五）在日本戲院上映。另外，官方也會推出紀念預售票，購買預售票除了電影票外，還有特別視覺圖製作的A5大小透明卡片，價格為1600日圓（約新台幣315元），不過目前台灣上映時間還不確定。
咲太與最後一個「思春期症候群」 10月揭曉
《青春豬頭少年》系列輕小說，已經在2014年4月到2025年7月出版共15卷輕小說，以及一本短篇集。本次劇場版也以輕小說最後一卷書名《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》命名，本系列已經推出2季電視動畫、3部劇場版動畫（不包括今年推出的《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》）。
《青春豬頭少年》系列，是描寫主角咲太，和其他角色們的互動與成長，描寫屬於他們的「思春期症候群」，而「思春期症候群」設定，是只會發生在青少年身上的神秘事件，是一種都市傳說，隨著故事發展到最後一章，咲太和最後的思春期症候群即將登場。
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改編自作家鴨志田一，並由溝口凱吉負責插畫的《青春豬頭少年》系列輕小說，在去年播出電視動畫大學生篇《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》，動畫播畢後，宣布在今年將推出劇場版《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》，為《青春豬頭少年》系列的最後篇章。
昨（15）日官方公開《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》最新預告影片，以及特別視覺圖，劇場版將在10月16日（周五）在日本戲院上映。另外，官方也會推出紀念預售票，購買預售票除了電影票外，還有特別視覺圖製作的A5大小透明卡片，價格為1600日圓（約新台幣315元），不過目前台灣上映時間還不確定。
《青春豬頭少年》系列輕小說，已經在2014年4月到2025年7月出版共15卷輕小說，以及一本短篇集。本次劇場版也以輕小說最後一卷書名《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》命名，本系列已經推出2季電視動畫、3部劇場版動畫（不包括今年推出的《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》）。
《青春豬頭少年》系列，是描寫主角咲太，和其他角色們的互動與成長，描寫屬於他們的「思春期症候群」，而「思春期症候群」設定，是只會發生在青少年身上的神秘事件，是一種都市傳說，隨著故事發展到最後一章，咲太和最後的思春期症候群即將登場。