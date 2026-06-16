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總體經濟：全球微幅下調 台灣一枝獨秀

鋼鐵市場：美歐高檔盤整 亞洲走勢分歧

▲7月月盤及第三季售價調幅表。（圖／中鋼提供）

中鋼今（16）日開盤價會議，為順應行情變化並兼顧下游接單競爭力，7月月盤產品採平或降盤開出，熱軋鋼捲（軋延料）、熱軋鋼板、鋼捲（一般料）、冷軋鋼捲（一般料）每公噸下降300元，其餘未變動；第三季季盤則適度反映成本增幅予以調漲，汽車料每公噸上漲500元外，其餘上漲1000元。中東戰事影響全球經濟動能，能源供給受阻推升大宗商品成本，終端需求釋出放緩，國際貨幣基金組織（IMF）將今年全球經濟成長率微幅下修0.2%，降至3.1%。中鋼指出，台灣持續展現高度經濟韌性，出口受全球科技供應鏈強勁拉動，帶動民間消費與投資增長，傳產外銷接單連兩個月正成長，主計總處上修今年台灣經濟成長率為9.64%，創十六年來新高。中國大陸落實粗鋼減產並管制鋼材出口，今年前4月粗鋼產量同比下滑4.1%，鋼材出口量下滑9.7%，伊朗鋼廠因戰事被迫減產出口銳減，整體供應面限縮帶動第二季國際鋼價大幅上漲。近期鐵礦砂維持每公噸 100美元以上，冶金煤價格則持續在240美元左右，煉鋼成本仍居相對高位。美國鋼價維持強勢，近三個月熱軋出廠行情每公噸累積漲幅超過100美元，突破每公噸1,200美元，續創三年新高。歐洲熱軋價格橫向盤整，仍維持每公噸800美元左右。日本鋼廠七月國內交期薄板上漲每公噸5,000日圓（約31美元）。越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤每公噸下跌14~23美元；寶鋼七月新盤以平盤開出，國際鋼價溫和修正呈現高檔盤整與分歧態勢。國內流通價格自年初以來隨國際鋼價走揚後，中鋼月盤產品近期呈現回檔整理態勢；季盤產品因產業特性及開盤時程差異，成本累增程度高於預期仍需適度反映。