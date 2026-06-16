受到梅雨鋒面、西南氣流影響，全台都降下不少雨量，也讓水庫喝飽飽，不過為了確保水質，自來水廠會增加消毒劑劑量，有可能會讓自來水消毒水味較重，苗栗縣環保局就提供安全飲用水3招，包括儲水備用、煮沸再喝、掀蓋繼續煮，讓水中消毒劑味道散去。
豪雨後自來水味變重？環保局教3招安心喝水
環保局表示，在梅雨季、颱風季等降雨量較大的季節，為了確保民眾飲用水安全，除了持續監測自來水水質，也會加強飲用水水質抽檢工作，豪雨期間自來水廠會增加消毒劑用量，幫助淨化水質，但也可能讓自來水消毒劑味道較重。
環保局就提醒，民眾可用以下3招確保飲用水安全：
1、儲水備用：豪雨過後可能因為原水的濁度過高，超過淨水廠處理能力，或是水源污染、管線受損等，而有缺水的情況，建議民眾可先儲水備用。
2、煮沸再喝：取用自來水後，最好煮沸再喝。
3、掀蓋繼續煮：水煮沸之後，應該把蓋子掀開，以小火再煮3到5分鐘，可讓水中消毒劑的味道散去。
水太混濁可先喝包裝水 停水後要先排髒水
如果家中是使用簡易自來水，或是非自來水用戶，除了儲水、煮沸飲用水之外，管理單位應該在豪雨或颱風過後，到水源地確認水源的情況，也要檢視供水管線有無斷裂或破損，如果有這些情況，要儘快安排修繕。
蓄水設施的水質如果太差，要把水洩掉，重新儲水或消毒。環保局建議，若水質真的嚴重影響用水，可先暫時飲用包裝水；如有停水後恢復供水的情況，可先打開水龍頭，將水管內較髒的水排掉，等水質清澈後再使用。
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環保局表示，在梅雨季、颱風季等降雨量較大的季節，為了確保民眾飲用水安全，除了持續監測自來水水質，也會加強飲用水水質抽檢工作，豪雨期間自來水廠會增加消毒劑用量，幫助淨化水質，但也可能讓自來水消毒劑味道較重。
環保局就提醒，民眾可用以下3招確保飲用水安全：
1、儲水備用：豪雨過後可能因為原水的濁度過高，超過淨水廠處理能力，或是水源污染、管線受損等，而有缺水的情況，建議民眾可先儲水備用。
2、煮沸再喝：取用自來水後，最好煮沸再喝。
3、掀蓋繼續煮：水煮沸之後，應該把蓋子掀開，以小火再煮3到5分鐘，可讓水中消毒劑的味道散去。
如果家中是使用簡易自來水，或是非自來水用戶，除了儲水、煮沸飲用水之外，管理單位應該在豪雨或颱風過後，到水源地確認水源的情況，也要檢視供水管線有無斷裂或破損，如果有這些情況，要儘快安排修繕。
蓄水設施的水質如果太差，要把水洩掉，重新儲水或消毒。環保局建議，若水質真的嚴重影響用水，可先暫時飲用包裝水；如有停水後恢復供水的情況，可先打開水龍頭，將水管內較髒的水排掉，等水質清澈後再使用。