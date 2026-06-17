我是廣告 請繼續往下閱讀

八德通勤族最怕的塞車夢魘見曙光。延平路全線通車，為八德新增南北向動脈，紓解介壽路尖峰擁堵。信義房屋在地專家表示，延平路全線工程歷時8年、斥資8億，除改善交通，更有助商圈平衡發展，為周遭房市注入新動能。八德區鄰近桃園火車站，且有國道加持，受惠交通之便，聚集許多通勤人口。信義房屋大湳店經理涂仁鋕表示，一直以來八德區整體通勤動線高度仰賴介壽路，人口增長加劇尖峰時間擁堵，加上介壽路正逢捷運動工的交通黑暗期，在地飽受塞車之苦，特別是接壤火車站的大湳商圈，而在延平路通車後，區域交通明顯改善。涂仁鋕說明，八德接壤龜山、平鎮、中壢、內壢等工業區聚落，吸引這些區域的就業族群到此居住；其中位於北八德的大湳商圈生活機能完整，生活採買需求有大湳傳統市場、家樂福、大全聯等超市，有各大行庫、診所、公園綠地、各級學校，周遭亦有大型醫院，食衣住行兼備加上房價相對親民，成為外來族群的首選。商圈以自住客為主，除了在地居民，以換屋族居多，特別是來自雙北的客群。涂仁鋕表示，除了交通優勢，大湳生活機能集中、大多步行可達，生活便利度不亞於雙北，加上物件坪數較大，價格親民，雖屋齡相較重劃區高一些，仍使大湳成為換屋族高度指名區域。涂仁鋕介紹，大湳發展較久物件類型多元，包括公寓、電梯產品與透天兼備，其中又以電梯產品最熱門。透天別墅較集中在忠勇街一帶，屋齡10-19年間、建坪約在68到88坪的透天產品，總價落在2000萬至2800萬。商圈主力物件以三房含車位的電梯物件為主，權狀坪數大致都落在46到48坪左右，屋齡10-19年者，總價在1500萬到1700萬之間；類似坪數但是屋齡再高些的20-29年左右的三房車華廈產品，價格則在1000萬到1150萬左右。大湳商圈的熱門且高CP值物件首推陸光國宅，社區共近2000戶，不含車位的三房產品總價約在950萬到1050萬之間，雖車位另須抽籤，但由於步行可達核心幹道介壽路、大湳市場，生活機能強，是預算有限的族群詢問度很高的社區。信義房屋桃三區協理王憲正表示，交通建設往往是城市發展的重要先行指標，在縱向路網打通後，未來還有橫向道路開闢銜接六號生活圈，串聯桃園、八德、平鎮及龍潭交通路網，料將成為帶動地方發展的重要動脈。因此延平路全線通車不只是道路開放，更代表八德整體都市發展邁入新的階段，隨著重大建設持續落實，區域居住與投資價值可望同步提升。