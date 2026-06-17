我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣地方創生基金會近日舉辦地創夥伴分享會，邀請來自雲林的地創團隊「峰禾日秝」創辦人高聖峰，分享他從台北移居雲林的歷程，以及如何走進產地、陪伴農友，讓在地農產被大型通路看見。高聖峰回到台灣並定居雲林，起初是為了家庭與生活品質的重新選擇，如今逐步發展出以市場串聯為核心的地方創生路徑。許多地創團隊都面臨同樣的困惑：產品做出來了，卻不知道怎麼賣出去。高聖峰走訪全台農友三年、與日商連鎖通路建立深度合作後，直接給出答案——去逛市場。他所指的「市場」並非傳統菜市場，而是產品實際銷售的場域，如百貨公司或伴手禮通路。開發產品前，需觀察現有商品的價格帶、包裝形式、成分標示與使用情境，評估是否符合攜帶或送禮需求，再從中找出差異化定位，而非只聚焦在自身技術或特色。他觀察，許多團隊過於強調產品本身，卻忽略消費者的使用情境，導致難以進入主流通路。以香草莢為例，他將原本高價定位的產品重新設計，以較親民的價格切入，並拓展至日常料理用途，藉此擴大消費族群。地方團隊的另一道難題，是產量小、供應不穩、成本偏高的結構性限制。高聖峰的做法是「分段整合」——將原料取得與加工流程拆解，分別尋找適合的合作夥伴，讓少量多樣的生產模式仍有機會運作，跨越「不量產就難以生產」的限制。高聖峰自己也走過一段摸索的路。他曾在新創環境中承受高度壓力，甚至被前輩直言「要離職還是離婚」，開始重新檢視生活型態。外派日本期間，高度規範與效率導向的工作節奏讓他逐漸身心失衡。疫情前後，他轉入生產端，學習製作豆腐、親自下田，卻在高溫與密集勞動中意識到自己並不適合這條路。真正讓他找到方向的，是三年的田野時間。他走訪全台農友，從苗栗到台東部落，深入了解不同產地的條件與作物特性，自稱「鄉村順豐快遞」。每次拜訪，農友多從泡茶與用餐開始，往往以小時為單位，與都市快速決策的節奏形成對比，也讓他重新理解信任是怎麼建立的。田野的過程也讓他看清一件事：台灣並不缺種得好、做得精的人，缺的是懂得把產品賣出去的人。從此他將自己定位在整合與銷售端，專注協助農友與加工夥伴跨越市場門檻。受《親自活著》等書啟發，高聖峰落實「全利用」的概念。在合資夥伴支持下，他逐步建立與通路對接的能力，並與日商連鎖通路展開合作。以台東農友種植的柑橘為例，他協助串聯加工端，將原料轉化為果乾、果醬、茶、咖啡等約25項產品，並將果皮再製為粉末或精油，使單一農產延伸出多元應用。雲林台灣咖啡則是另一個案例。當地咖啡農在傳統生產過程中，大量果殼與果肉長期被丟棄。高聖峰協助將這些副產物轉化為果殼茶、果醬等產品，甚至延伸出其他應用，提升整體產值。他也引介農友與退役軍官成立的咖啡合作社合作，透過引進設備降低處理成本，協助更多中小型咖啡農順利進入市場。台灣地方創生基金會表示，舉辦此類夥伴分享，是希望將實務經驗在不同團隊間流通，讓地方夥伴在面對產銷斷鏈與通路門檻時，有更具體的方向可循。基金會長期關注青年返鄉與地方產業發展，未來將持續串聯企業、通路與在地行動者，協助更多地方團隊站穩腳步，讓青年有機會回得來、留得下，也讓各地的地方特色轉化為可持續的產業動能。