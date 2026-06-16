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Lulu（黃路梓茵）從節目《大學生了沒》通告班底，一路站上綜藝小天后的位置，知名度已經不可同日而語，因而吸引各大廠商邀約合作，近日有不少民眾表示，經過忠孝復興捷運站都會看到一幅Lulu的大型廣告看板，上頭寫著「I am Luna」，紛紛詢問Lulu是否宣布改掉跟了她幾十年的英文名字，引發網路熱議。這幾天許多網友在社群平台發文，透露經過忠孝復興捷運站內，都會看到一面有著Lulu大型輸出的廣告看板，上面的標語寫下一排英文「I am Luna」，下方則是寫道「撕下代表你的標籤」，旁邊則有以數張小卡組成的牆面，卡片上印有心靈小語，不過完全找不到Lulu的名字或是其他資訊。網友拍下Lulu的廣告看板，頻頻發問是在辦什麼活動，「在忠孝復興的五號出口位置，看板上有很大的Lulu，經過看了好久」、「今天經過有看到，我還拍照傳給朋友分享」、「是改藝名嗎」、「剛下班看到Lulu超大看板上有很多小卡，其實我也不知道是什麼～隨手抽了一張，看到上面的話好有感觸」、「這什麼藤壺式行銷活動？」而Lulu本人也在IG限時動態轉發網友標記她的貼文，寫下：「我也要去看啦」、「這個我真的想去撕一張」、「什麼活動呢」、「有人在忠孝復興站遇到我嗎？」語氣相當神祕，似乎在賣什麼關子，讓外界感到好奇。