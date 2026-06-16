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韓國歌手兼演員金在中近日接受電影《紳士：惡鬼的私語》宣傳採訪時，被問及東方神起再度合體的可能性，對此他首度正面回應相關話題，坦言合體並非只靠意願就能實現，更直言：「不是想做就能做到的事」。金在中表示，許多人認為只要成員有心就能重新聚在一起，但實際情況遠比外界想像複雜。除了當事人的想法之外，還牽涉到每個人目前所處的環境、人際關係以及工作安排，因此無法單純因為想合體就立刻推動相關計畫。為了說明自己的想法，金在中還以家庭聚會作為比喻。他表示，逢年過節時父母總希望孩子們能回家團聚，但當孩子長大後，各自有了家庭與生活，即使心裡想回去，也不一定能按照自己的意願行動。對他而言，團體重聚同樣是類似的道理。金在中也坦言，自己年輕時身為粉絲，曾經不斷期待喜愛的前輩能以完整體回歸，因此非常理解粉絲希望看到東方神起再次合體的心情。不過真正成為演藝圈的一員後，他才發現很多事情並非只有熱情就能解決，每個人都有需要考量的現實因素。東方神起2003年以五人團體出道，曾是亞洲最具代表性的韓流男團之一。不過2009年金在中、金俊秀與朴有天因專屬合約問題向經紀公司提出訴訟，隔年東方神起以鄭允浩、沈昌珉兩人體制持續活動，而其他三人則另組JYJ展開新篇章，即便許多老團體近年都在合體、重組，唯獨東方神起多年來都沒有合體跡象。另一方面，金在中近年除了演藝活動之外，也投入新人培育工作，目前擔任女團SAY MY NAME的製作人，同時肩負公司經營責任。他笑說自己忙到連組成家庭都不敢多想，現階段大部分時間都投入在工作上，也因此暫時難以規劃更多事情。