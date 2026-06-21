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▲桃機工區的三星公司員工食堂，幾乎把韓國場景搬來。（圖／記者李青縈攝）

▲三星公司設置員工餐廳。（圖／記者李青縈攝）

▲餐廳內設有韓國泡麵自助機。（圖／記者李青縈攝）

▲桃機工區的三星公司員工食堂，「韓味」飄香。（圖／記者李青縈攝）

▲三星公司設置員工餐廳。（圖／記者李青縈攝）

▲「桃園國際機場第三航站區主體航廈」工程。（圖／記者朱永強攝）

桃園機場第三航廈工程為國內十大建設以後，規模最大工程；該工程為跨國合作，由韓國三星物產營造公司加我國榮工工程公司共同拿下，因此工區不僅有多國移工進駐，更有韓國「滋味」進駐！第三航廈工區中有一處彷彿置身韓國，不只有道地韓國菜色，更有經典的韓式扁筷、韓綜，連廚房都傳來韓語！第三航廈計畫總時程達17年，經費直逼1300億元，不過，相關工程發包並不順利，歷經6年3次流標才由榮工工程公司和韓商三星物產營造公司承接，並且預計在2027年底完工。韓國團隊的進駐第三航廈工程也將把韓國風味帶來！隱藏在桃園大園區機場外，三星榮工的員工食堂中，有一處廚房由韓國師傅掌廚，不僅準備大量韓式料理，從經典配飯的韓式海苔，到什錦煎餅、燉牛排骨等經典菜色都備足，此外也重現韓國街頭的自助泡麵機台。餐廳除了自助吧供員工取用外，更不時有韓國口音的工作人員推著推車送來韓式豆腐湯、布丁等甜點，讓在異鄉的工程人員也可以品嘗到家鄉味。另外，跟著季節更替也替換不同水果，當日正好搭配台灣著名「芒果」。該餐廳由三星自行管理，並未對外開放，替外派同仁提供家鄉味，不需要額外支付費用。桃機表示，韓國三星物產為體恤所屬員工，除設置員工餐廳提供三餐外，並特地自韓國聘僱廚師，為外派同仁提供道地的家鄉餐食，足見其對員工之悉心照顧。早餐自6點到7點供應；午餐則從11點半到13點；晚餐則在5點至6點間供應。