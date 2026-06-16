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▲「跨縣市聯合優惠券」把500元放大變5000元。（圖／取自江啟臣FB）

▲霧峰林家宮保第園區，單筆消費滿500元，也能獲得跨縣市5000元聯合優惠券。（圖／取自官方粉專）

即將迎接暑假旅遊熱潮，彰化縣旅遊產業協會與台中市產業故事館發展協會宣布，將在7月1日起推出「2026中彰產業聯手互送遊客方案」，每一位符合資格的民眾，就可以獲得5000元的雙城旅遊優惠券，總計多達31處指定場域共同參與發放，兩縣市各準備1萬張，合計2萬張聯合優惠券。「中彰產業聯手互送遊客方案」活動即將在7月1日正式起跑，只要在彰化或台中指定的31處合作場域（包含彰化的觀光工廠、特色場域或台中的產業故事館）進行觀光消費，活動串聯了彰化17家觀光工廠與特色場域，以及台中14家產業故事館，總計多達31處指定場域共同參與發放，兩縣市各準備1萬張，合計2萬張聯合優惠券。此活動並不限制設籍縣市，民眾只要在指定觀光場所消費500元，就可以獲得價值5000元的跨縣市聯合優惠券。不過要注意的是，如果在彰化的17家指定合作場域消費滿額，拿到的就是「台中的優惠券」；若是在台中14家指定產業故事館消費，拿到的則是「彰化的優惠券」。彰化17家參與場域：卷木森活館、臺灣玻璃館、餅乾學院School of Cookie、緞帶王觀光工廠、台灣手套博物館、興麥蛋捲烘焙王國、樂活襪之鄉博物館、白蘭氏健康博物館、水銡利廚衛生活村、華新mask創意生活館、愛玩色創意館、福茂專業丸家、魔菇部落休閒農場、白色海灣/彰化縣自然生態教育中心、成美文化園、鹿港紅樓精品旅館/員林紅樓商旅、祥安小客車租賃臺中14家參與場域：阿聰師芋頭文化館、寶熊漁樂碼頭、台灣味噌釀造文化館、丸文食品觀光工廠、大振豐洋傘、台灣現代音樂鈴博物館、紙箱王創意園區、大呷麵本家故事館、木匠兄妹木工房、自行車文化探索館、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、張連昌薩克斯風、北屯新村－臺中市眷村文物館、霧峰林家宮保第園區