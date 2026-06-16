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▲吉岡里帆在《雙囍》開場飾演關鍵的空服員角色，有場在飛機上吃墨魚麵逗弄童星演員的戲。（圖／水花電影提供）

▲33歲吉岡里帆入行14年，為日本知名女演員、寫真模特兒。（圖／翻攝自吉岡里帆IG@riho_yoshioka）

國片《雙囍》年初在台上映收穫8500萬元的亮眼票房，本月11日於Netflix上架後，再度掀起一波網路討論熱潮，導演許承傑昨（15）日分享日本女神吉岡里帆客串該片的幕後祕辛，透露吉岡拍完吃墨魚麵的戲之後，很有禮貌詢問大家「有沒有口香糖」，下一秒全劇組的人都急著找看看自己有沒有口香糖，令人莞爾。日本女星吉岡里帆在《雙囍》開頭飾演關鍵的空服員角色，有場在飛機上吃墨魚麵逗弄童星演員的戲，許承傑在社群平台發文表示，吉岡里帆吃完麵後牙齒真的太黑，本人很不好意思地問說「請問有沒有人有口香糖？」，許承傑說：「我這輩子第一次看到全劇組，不論性別都急著找口香糖出來交給Casting（選角指導）.」逗趣形容是「全體人員支援前線」。許承傑說，吉岡里帆吃墨魚麵那場戲，因為需要加深牙齒上墨汁痕跡，自己有擔心詢問她會不會覺得過黑，對方表示：「那不是問題，劇本裡面本來就是要吃的黑漆漆地才能逗孩子開心，更黑也OK！」此外，許承傑還分享，當初向吉岡里帆提出演出邀約時，寫了一封信給她，原本自己沒有抱太大的希望，沒想到，很快就收到對方團隊的回應，表示看了故事很感動，願意參與，「她對工作人員也非常客氣，劇本每一段落，每一句台詞都一一確認，也準備日文跟英文兩種版本預備。」貼文曝光後，許多影迷留言大讚吉岡里帆，「天啊！有夠暖的」、「吉岡里帆本人也太Nice」、「真的太幸福了」、「在工作期間能遇到善意體貼又專業的人都是很棒經驗」、「本來就蠻喜歡她，現在更愛了」、「吉岡老婆我愛妳」、「好可愛啊啊啊啊啊啊啊！」吉岡里帆在2012年加入經紀公司，初期邊接拍寫真邊參加無數試鏡，終於在2016年因為演出晨間劇《阿淺》打開知名度，生涯代表作包括日劇《四重奏》、《寬鬆世代又怎樣》、《噬亡村》、《落日》、電影《霸權動畫！》、《九龍大眾浪漫》等。除了戲劇演出，吉岡里帆最令大眾印象深刻的莫過於2017年在日本泡麵「咚兵衛豆皮烏龍麵」廣告中飾演的「小狐狸」，當年甜美討喜的模樣讓大批觀眾為之傾倒。