近年消費者對飾品的期待，已不再侷限於外在裝飾，更重視設計背後所傳遞的情感與生活態度。台灣設計飾品品牌KAVA以純銀與天然寶石為創作核心，透過貼近日常的設計語言，探索飾品與個人內在狀態之間的連結，並將2026年品牌主軸定為「柔韌之心」，希望藉由作品傳遞面對生活變動時仍能保持自我節奏的力量。
KAVA表示，品牌長期關注現代人在工作、家庭與社會角色之間不斷轉換的處境，希望透過設計提醒人們，在忙碌生活中重新感受自己。品牌認為，美不只是外在呈現，更來自內在與外在的一致，因此飾品不僅是穿搭配件，也能成為陪伴日常的存在。
品牌創辦人Mavis指出，現代人經常習慣回應外界期待，卻忽略自身真正的需求。KAVA因此透過純銀與天然寶石設計，希望創造能與佩戴者產生情感共鳴的作品，讓飾品成為自我對話與沉澱心情的媒介。
其中代表作品之一「煉心之石」系列，以「選擇」與「內在狀態」為設計靈感，採用可替換天然寶石設計，讓佩戴者可依據不同心情與生活階段選擇搭配的寶石。系列以925純銀鍍14K金為基底，結合天然寶石獨有的色澤與紋理，呈現低調而富有層次的質感。
另一系列「銀月之夢」則從月亮盈缺變化汲取靈感，以純銀材質與仿舊工藝呈現歲月留下的痕跡。設計概念呼應人生歷程中的起伏與轉變，傳達即使不完美，依然能保有自身光芒與價值的理念。
KAVA認為，飾品除了美感表現，也能承載情感與記憶。透過「煉心之石」與「銀月之夢」兩大系列，品牌希望重新詮釋純銀飾品與天然寶石的意義，讓佩戴行為成為日常生活中的小小儀式，在快速變動的環境中，保留與自己對話的片刻時光。
隨著消費者愈來愈重視個人風格與情感價值，兼具設計感與精神意涵的飾品逐漸受到市場關注。KAVA也期望透過台灣原創設計，持續探索飾品與生活之間更深層的連結，讓作品成為陪伴人們面對不同人生階段的溫柔力量。KAVA質感飾品官網：https://www.kava-acc.com/
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其中代表作品之一「煉心之石」系列，以「選擇」與「內在狀態」為設計靈感，採用可替換天然寶石設計，讓佩戴者可依據不同心情與生活階段選擇搭配的寶石。系列以925純銀鍍14K金為基底，結合天然寶石獨有的色澤與紋理，呈現低調而富有層次的質感。
另一系列「銀月之夢」則從月亮盈缺變化汲取靈感，以純銀材質與仿舊工藝呈現歲月留下的痕跡。設計概念呼應人生歷程中的起伏與轉變，傳達即使不完美，依然能保有自身光芒與價值的理念。
KAVA認為，飾品除了美感表現，也能承載情感與記憶。透過「煉心之石」與「銀月之夢」兩大系列，品牌希望重新詮釋純銀飾品與天然寶石的意義，讓佩戴行為成為日常生活中的小小儀式，在快速變動的環境中，保留與自己對話的片刻時光。
隨著消費者愈來愈重視個人風格與情感價值，兼具設計感與精神意涵的飾品逐漸受到市場關注。KAVA也期望透過台灣原創設計，持續探索飾品與生活之間更深層的連結，讓作品成為陪伴人們面對不同人生階段的溫柔力量。KAVA質感飾品官網：https://www.kava-acc.com/