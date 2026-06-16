我是廣告 請繼續往下閱讀

▲19歲新人萬奕彣在金恩盃初登場便開出紅盤，以6：4、6：0橫掃對手；楊亞依則以兩個6：1輕取馬來西亞選手Elsa Wan。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）

2026年金恩盃女網亞大區二級賽事於馬來西亞熱血開打，中華隊在首日輪空後，16日迎來小組賽首戰，面對地主馬來西亞隊，全隊展現絕佳狀態，以直落三的壓倒性優勢順利旗開得勝。其中，最受矚目的焦點莫過於九座大滿貫冠軍得主謝淑薇，睽違三年再度於金恩盃雙打舞台贏得勝利。本次金恩盃，謝淑薇與梁恩碩首度組成夢幻搭檔，這場被排在第三點的雙打賽事雖無關整體勝負，但兩人的聯手演出仍吸引全場目光。面對馬來西亞年僅20歲與15歲的年輕組合林詩漩（Shih-Xuan Lim）與Daania Daniella Hazli，謝淑薇展現頂尖球后身手，帶領「小鋼砲」梁恩碩以雷霆萬鈞之勢開賽，兩人一開局便連下9局，僅耗時45分鐘，就以6：0、6：1強勢擊潰對手。▲繼2024年後再度披上中華隊金恩盃戰袍的9座大滿貫冠軍謝淑薇，在無關勝負的第三點雙打搭配梁恩碩。（圖／馬來西亞網協Mohd Syriz Azli 提供）對於能與網壇傳奇謝淑薇搭檔，梁恩碩賽後難掩興奮。她表示：「能夠近距離和大滿貫冠軍合作，是個很好的學習機會，我從她身上學到很多。」本屆是就讀美國NCAA一級中田納西大學四年級的林詩漩第三次角逐金恩盃，她說：「謝淑薇是我遇過最強的對手，賽前我和搭檔就有想過千萬不要被兩個6：0，還好我們在第二盤0：3時成功破蛋。」「所有球技都是優點，包括擊球落點準確，幾乎沒有失誤，而且來回節奏很快，我和搭檔不僅沒時間反應，更找不到太多喘息機會。」談到謝淑薇球技，林詩漩讚不絕口，化身小迷妹，直言自己開賽很緊張：「心跳很快，一下就連丟9局，雖然這場比賽輸了，對我卻是一個很棒的經驗。」首度執掌金恩盃兵符的教練蕭丞邑指出，謝淑薇的前排預測能力和變化非常靈活，站在底線有時會突然改變擊球路線，影響對手判斷。首度執掌金恩盃兵符的教練蕭丞邑對謝淑薇的表現給予高度評價。他指出，謝淑薇在網前的前排預測能力與球路變幻極度靈活，甚至在底線擊球時，也能透過路線變換擾亂對手判斷。除了雙打的精采表現，單打戰場同樣捷報頻傳。19歲新人萬奕彣在金恩盃初登場便開出紅盤，以6：4、6：0橫掃對手；楊亞依則以兩個6：1輕取馬來西亞選手Elsa Wan。萬奕彣說：「這是我在金恩盃的第一場比賽，我又打第一點，一開始有點緊張，首盤互保發球局，但我不斷在思考如何突破，我告訴自己要沉住氣，調整好心態，要沉著冷靜，找回自己。」中華隊在本屆首役以3比0完美收官後，陣容士氣大振。接下來將於17日展開小組賽第二戰，強碰斯里蘭卡。