我是廣告 請繼續往下閱讀

風向擴散引發異味！下風處跨區「四個行政區」全面戒備

▲起火廠房位處狹窄巷弄內，導致大型消防車進出與動線調度相當不易。（圖／Threads@sad84033333）

▲環保局發布了緊急空污通報影響範圍，橫跨桃園、新北多個行政區。（圖／桃園市環保局）

敏感受體密集度高！多所學校、醫療長照機構與捷運站急需防護

環境保護局防災提醒

桃園市龜山區萬壽路一段於今（16）日下午 4 時許驚傳工廠火警，起火現場內部設有石化工業設備，現場大量濃煙密布、直衝雲霄，遠在數公里外都能清晰看見驚人的沖天黑煙。消防局已將災情緊急升級為二級火警，警消接獲通報後已調派大量人車趕往現場佈線搶救，因起火廠房位處狹窄巷弄內，導致大型消防車進出與動線調度相當不易。萬幸的是，經警消第一時間詢問現場相關人員並進行初步清查，目前已確認沒有人員受傷或受困，現場消防隊員仍持續控制火勢鍾。針對這起嚴重的石化工廠火災，桃園市環保局今（16）日也緊急發布了空氣品質通報，據氣象數據與污染擴散模擬顯示，事故現場風速大約為每秒 3.1 公尺，雖然消防隊已在現場全力進行災害搶救與控制，但燃燒產生的化學濃煙與刺鼻異味正隨著風向一路往大漢溪下游擴散。環保局示警，桃園市本地，首當其衝的區域為。隨著濃煙與微粒跨越縣市邊界，新北市也迎來大範圍的空污警戒，包含這起火災濃煙擴散的路徑上包含了密集的文教、醫療與交通機構，這些高風險的敏感受體必須立刻啟動防護措施。在學校單位方面，受影響的包含龍華科技大學、桃園市私立光啟高級中學（含附設幼兒園）、桃園市立迴龍國民中小學（含附設幼兒園），以及位於新北地區的晨光幼兒園、丹鳳國小（含附幼與補校）、心慈幼兒園與泰山慈惠幼兒園，校方應盡可能減少學生的戶外活動。在醫療與社會福利機構方面，則包含了衛生福利部樂生療養院，以及吉康、健安、盛禾、佳康等四所位於新莊與鄰近區域的老人長期照顧中心。由於機構內多為年長者或呼吸道敏感族群，院方與照顧人員需格外留意室內空氣品質。此外，每天通勤人潮眾多的機場捷運泰山貴和站也在本次受影響的範圍內，出入車站的旅客請務必做好防護。請目前處於下風處的桃園與雙北民眾朋友，務必盡量待在室內並緊閉門窗，如果因為工作或必要行程必須外出，請務必戴好口罩以隔絕空氣中的懸浮微粒。特別是患有氣喘、過敏性鼻炎或心血管疾病的敏感族群，請多加注意身體防護，若出現呼吸困難、胸悶等不適症狀，應立刻就醫尋求專業協助。