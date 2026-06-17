派對遊戲《Heave Ho》由法國開發團隊 Le Cartel Studio 打造、Devolver Digital 發行的續作《Heave Ho 2》宣布將於台灣時間7月17日登上 PC、Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2 平台，目前 Steam 試玩版已搶先開放下載。除了延續系列招牌抓握、擺盪玩法外，更首度加入完整線上多人模式，讓玩家即使不在同一個房間，也能遠距離考驗友情。
《Heave Ho》自2019年推出後，憑藉簡單卻又讓人心驚膽戰的玩法迅速累積人氣。玩家將操控只有「雙手」特別靈活的角色，透過抓住隊友、拉扯、擺盪與接力的方式跨越各種障礙，一旦有人失誤，往往會把整隊一起拖下深淵，因此被不少玩家稱為「友情破壞器」。
首度加入線上模式 連線也能互相陷害
原作在 PC 與 Nintendo Switch 平台的累積銷量已接近百萬套，成為 Devolver Digital 旗下最受歡迎的多人派對遊戲。《Heave Ho 2》進一步強化多人同樂體驗，支援2到4名玩家遊玩，首次加入完整的線上合作與對戰功能，玩家不再需要擠在同一張沙發上，就能與好友一起挑戰各種高難度關卡。
《Heave Ho 2》共規劃8個全新主題世界，從外太空到廚房，每個場景加入不同機關與玩法，玩家能運用泡泡槍、醬料瓶、槓桿、鑰匙及無人機等裝置，在合作與互坑之間做出選擇，看看友情是否能撐過第一關。
《Heave Ho 2》Nintendo Switch 2 版本將支援「遊戲分享（GameShare）」功能，讓玩家可與最多三名朋友共享遊戲內容。《Heave Ho 2》預計於7月17日正式推出，登陸 PC、Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2 平台，目前 Steam 已開放免費試玩版下載。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原作在 PC 與 Nintendo Switch 平台的累積銷量已接近百萬套，成為 Devolver Digital 旗下最受歡迎的多人派對遊戲。《Heave Ho 2》進一步強化多人同樂體驗，支援2到4名玩家遊玩，首次加入完整的線上合作與對戰功能，玩家不再需要擠在同一張沙發上，就能與好友一起挑戰各種高難度關卡。
《Heave Ho 2》共規劃8個全新主題世界，從外太空到廚房，每個場景加入不同機關與玩法，玩家能運用泡泡槍、醬料瓶、槓桿、鑰匙及無人機等裝置，在合作與互坑之間做出選擇，看看友情是否能撐過第一關。
《Heave Ho 2》Nintendo Switch 2 版本將支援「遊戲分享（GameShare）」功能，讓玩家可與最多三名朋友共享遊戲內容。《Heave Ho 2》預計於7月17日正式推出，登陸 PC、Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2 平台，目前 Steam 已開放免費試玩版下載。