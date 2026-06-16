我是廣告 請繼續往下閱讀

堅持慢熬3天打造神級湯頭！阿忠牛肉麵獲獎無數、CP值超高

▲阿忠牛肉麵主打以「台灣牛骨」慢熬 2 至 3 天的精華湯頭。（圖／阿忠牛肉麵）

阿忠老闆感性道別！謝謝新莊人相伴35年

▲面對即將迎來的道別，阿忠牛肉麵老闆也在歇業公告中感性寫下對顧客的感謝。（圖／阿忠牛肉麵）

新北市新莊好味道老店再少一家！位於下新莊民安西路、開業長達 35 年的「阿忠牛肉麵」，老闆昨（15）日宣布，因為人生規劃與家庭因素考量，店面將只營業到 9 月 29 日，而 7 月 12 日至 7 月 21 日也會暫停營業休息一陣子。準備熄燈歇業消息一出，讓大批新莊老饕感到錯愕與惋惜，直呼：「好味道要沒了！」「阿忠牛肉麵」開幕於 1991 年，多年來憑藉著扎實的用料與好口味，不僅在 Google 評論上擁有高達 4.3 顆星的好評，更曾囊括多項美食殊榮。店家主打以「台灣牛骨」慢熬 2 至 3 天的精華湯頭，過程中堅持絕不添加香精、化學香料或防腐劑等對人體有害的物質。且店內的品項價格都落在 100 元至 190 元之間，在物價高漲的 2026 年，其親民的定價更被視為高 CP 值的在地美食代表。面對即將迎來的道別，阿忠牛肉麵老闆也在歇業公告中感性寫下對顧客的感謝：「一間小小的牛肉麵店，因為有大家的支持與陪伴，走過了許多寒暑，也承載了無數平凡卻溫暖的日常。謝謝每一位曾經走進店裡的客人，謝謝你們的一句『老闆，一碗牛肉麵』，謝謝你們的鼓勵與照顧，讓阿忠牛肉麵不只是賣麵的地方，更成為許多人記憶中的一部分。」開業超過 30 年的歲月裡，這家店累積了無數死忠的老顧客。歇業消息傳出後，在地社團紛紛湧入不捨的留言：「我回新莊必吃清單耶」、「新莊唯一的小確幸沒了！」「下新莊唯一覺得好吃的美食就要收起來惹」、「從最早的小店開始吃的，現在要收了覺得有點感傷」、「辛苦你們這些年的付出，接下來的路也要快樂的走下去。」