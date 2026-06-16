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世界盃6/17小組賽台灣運彩賠率、預估勝率

賽事時間 對戰組合 主隊賠率 和局賠率 客隊賠率 預估勝率 03:00 塞內加爾@法國 1.35 (法國) 4.00 6.50 (塞內加爾) 法國66%、和局21%、塞內加爾13% 06:00 伊拉克@挪威 11.50 (伊拉克) 5.50 1.12 (挪威) 伊拉克8%、和局14%、挪威78% 09:00 阿爾及利亞@阿根廷 8.50 (阿爾及利亞) 4.50 1.22 (阿根廷) 阿爾及利亞10%、和局18%、阿根廷72% 12:00 約旦@奧地利 7.00 (約旦) 4.25 1.28 (奧地利) 約旦12%、和局17%、奧地利71% 世界盃6/17小組賽操盤思路與戰術解析



⚽法國 vs 塞內加爾



運彩盤口特色： 法國不讓分給到 1.35。由於西班牙剛被維德角0：0逼平，法國目前在運彩的奪冠賠率，已經被莊家調降到3.90，成為第一熱門。這場比賽台灣運彩罕見提早透露首推「大小分2.5球：大球」。



運彩盤口特色： 法國不讓分給到 1.35。由於西班牙剛被維德角0：0逼平，法國目前在運彩的奪冠賠率，已經被莊家調降到3.90，成為第一熱門。這場比賽台灣運彩罕見提早透露首推「大小分2.5球：大球」。

▲姆巴佩將率領強權法國衝擊世界盃，目前奪冠賠率也居世界第一。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈蘭德（Erling Haaland）在接受《ESPN》的賽前專訪時坦言，如果這輩子沒能帶領挪威重回世界盃舞台，他的輝煌生涯將永遠不完美。（圖／美聯社／達志影像）

▲由傳奇球王梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷，明日早上9點交手非洲強權阿爾及利亞，兩隊將在美國堪薩斯城體育場正面交鋒。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃6/17小組賽投注攻略建議

2026年美加墨世界盃小組賽迎來第6天的賽事，台灣時間6月17日I組與J組的8支球隊正式亮相，4場交鋒普遍呈現「強弱懸殊」的格局，傳統豪強普遍面臨非洲或中東新勢力的挑戰。戰術點評： 姆巴佩領軍的藍衣軍團急需在首戰打出奪冠威嚴。塞內加爾雖然是非洲勁旅，但防線面對法國的立體進攻壓力極大。運彩開出法國低賠，代表正路過關機率高，想搏高賠的玩家，可以考慮「法國讓1球勝」或「半全場：法國/法國」。運彩盤口特色： 挪威不讓分低至 1.12，這是今天全盤口最懸殊的一場，基本上被運彩視為「銀行定存股」。戰術點評： 大家最關注的「進球魔獸」哈蘭德迎來世界盃首秀。面對相隔40年才進正賽、實力有代差的伊拉克，挪威的進攻火力完全不用懷疑。1.12的獨贏賠率太低，沒有投資價值，建議直接進攻「大小分2.5或3.5大球」，或是把挪威獨贏拿來當作「串關（Parlay）的穩健基石」。運彩盤口特色： 阿根廷獨贏1.22，和局4.50。運彩操盤手對這場比賽的語氣非常謹慎，雖然看好阿根廷贏，但偏向「小分控場」。戰術點評： 梅西尋求衛冕的首戰，通常會踢得比較保守、求穩為主。阿爾及利亞雖然近年陣容老化，但陣地戰防守的硬度還在。國內外的戰術專家都預測這場會是「全場小勝」的節奏，預測精準比分多為1：0或2：0。在運彩下注上，「總進球數2.5小球」或「阿根廷不讓分勝 + 小球」是更聰明的數據牌。運彩盤口特色： 奧地利獨贏1.28。約旦隊是隊史首次踢世界盃，運彩給了超過7成的勝率看好歐洲勁旅奧地利。戰術點評： 奧地利在朗尼克的麾下，主打極其凶狠的「高位逼搶」，這對於第一次站上世界盃大舞台、節奏適應較慢的約旦隊來說會是精神與體力的雙重地獄。約旦此役恐「很難取得進球」，玩法上推薦「客隊（約旦）個人大小分：小0.5」或「奧地利不讓分勝」。今天4場比賽整體格局鮮明，就是「歐洲強權 + 阿根廷」對決非洲與亞洲挑戰者，如果追求穩健串關流，建議用法國不讓分（1.35）＋挪威不讓分（1.12）＋奧地利不讓分（1.28）。三串一過關的話，整體賠率大約落在1.93倍，翻倍投資且穩定。另有所謂單場狙擊流，也就是針對法國場，法國身為奪冠大熱門，如果想看姆巴佩大開殺戒，進攻「總分2.5大球」或「角球數9.5大」是目前推薦的策略。