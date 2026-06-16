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總統府日前公布包含正副院長在內29名監察委員被提名人名單，其中新北市長侯友宜的核心幕僚、前副市長謝政達赫然在列，台北市長蔣萬安更公開喊話應全面否決提名，表態支持廢除監察院，謝政達今（16）日打破沉默發表聲明，正式宣布婉拒監委提名。對此，侯友宜幕僚表示，謝政達發出聲明前已先向侯市長報告，市長也表達充分尊重。謝政達表示，感謝各界這段時間的關切與指教，在經過審慎思考後，最終做出婉拒提名的決定。他透露，作為資深律師及卸任政務官，當初收到監委提名徵詢時，是希望憑藉自身多年的行政歷練，以及在人權、勞動領域的專業經驗，為重建社會對監察院的信任盡一己之力，這也是他願意接受賴清德總統提名的初衷。隨著名單公布，引發社會各界諸多討論，謝政達坦言，他看到朝野各黨與多數民意首次對廢除監察院展現高度共識，自己也十分認同這項主張，因此決定退出，並以此舉作為對立法院提出廢除監察院憲法修正案的具體支持。謝政達說再次感謝賴總統的提名，也謝謝各界的關心與支持。隨著被提名人宣布婉拒，此項人事案的後續進展，以及朝野對監察院存廢的修憲討論，將持續受到各界關注。