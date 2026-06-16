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展演產業持續升溫，帶動活動製作與技術服務需求大幅成長。必應創造（6625）今（16日）舉行股東常會，通過2025年度財報及盈餘分配案。必應創造去年合併營收達43.7億元，年增38.7%；稅後淨利5.11億元，每股稅後盈餘（EPS）9.13元，營收與獲利雙雙改寫歷史新高，並決議配發每股現金股利5元。隨著全球演唱會市場持續擴張，加上台北大巨蛋加入音樂展演版圖，大型演出需求快速增加，必應創造近年積極整合舞台、燈光、音響及技術製作資源，不僅推升營收規模，更已連續三年刷新公司營收紀錄。從最新營運表現來看，今年成長動能持續延續。5月單月營收達7.7億元，創近一年來新高；累計前5月營收18.9億元，年增37.18%，顯示展演市場熱度依舊不減。必應創造回顧去年營運表現，必應創造參與超過16組華語歌手大型巡演製作，包括李宗盛、周華健、陶喆、任賢齊、劉若英、五月天、林俊傑、孫燕姿、告五人等知名藝人，演出足跡遍及亞洲、北美、歐洲及澳洲市場，並於國際獎項中累計抱回35座大獎。除了華語演唱會市場外，必應創造在國際藝人來台演出的硬體統籌業務也持續擴大。去年承接BLACKPINK、j-hope、NCT DREAM、ZEROBASEONE、YOASOBI、Maroon 5、OneRepublic、Kylie Minogue及Doja Cat等國際藝人演唱會技術服務，進一步鞏固其在大型展演產業鏈中的關鍵地位。此外，公司業務版圖也延伸至大型頒獎典禮、體育賽事、節慶活動及場館營運，包括世界壯年運動會開閉幕典禮、金鐘獎、金音創作獎等大型活動，並參與台北流行音樂中心及桃園陽光劇場相關營運與技術服務。展望後市，必應創造表示，台北大巨蛋開放音樂演出後，大型演唱會與指標性活動需求明顯增加，不僅帶動舞台工程與技術整合需求同步成長，也成為公司重要營運動能來源。今年上半年，公司已參與i-dle、鄧紫棋、ONE OK ROCK、孫燕姿等大型巡演台灣場次製作；下半年則將投入五月天「#5525+2 回到那一天」25週年巡演大巨蛋場次，以及韓國人氣女團aespa台北演唱會等專案。在華語巡演市場方面，今年將參與A-Lin、曹格、告五人、薛之謙及周深等全新巡演計畫；國際藝人部分，則持續承接Post Malone、藤井風、Vaundy及aespa等大型演唱會台灣站硬體統籌服務。此外，下半年還將參與金音獎、台北電影節、金鐘獎、台灣文博會及台灣設計展等大型活動製作，展現穩定且多元的接案能力。