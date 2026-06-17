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▲孫可芳和當時的男友劉冠廷都曾經服務於桃子腳國民中小學，畢業紀念冊曝光後，不少粉絲才知道孫可芳的本名叫賴儀芳。（圖／網友hsuanyu.__授權提供）

▲劉冠廷（左）、孫可芳從大學時期開始交往，是演藝圈的模範夫妻檔。（圖／翻攝自孫可芳IG＠babybean1102）

金鐘女星孫可芳（小豆）從電視劇《植劇場》系列出道，戲齡10年，代表作有《天黑請閉眼》、《五味八珍的歲月》和國片《孤味》等，近日有網友翻出國小畢業紀念冊，分享孫可芳當年擔任教職的青澀照片，許多粉絲才驚覺「孫可芳」居然是藝名，「賴儀芳」才是她的本名。網友在社群平台分享翻拍國小畢業紀念冊的照片，透露戲劇圈知名夫妻檔劉冠廷、孫可芳都是自己的老師，並附上兩人當年任教的相片，其中孫可芳不同於現今所留的俐落短髮，而是一頭齊瀏海、及胸長髮，除了外貌略顯稚嫩，長相與今日相比沒有太大變化。有趣的是，孫可芳的照片下有她的大名，上頭寫著「賴儀芳老師」，多位粉絲這才訝異得知「孫可芳」並不是本名，「原來孫可芳是藝名」、「原來孫可芳不是本名！！！！！（長知識）！」孫可芳和劉冠廷都畢業於臺灣藝術大學戲劇系，當年劉冠廷替代役退伍後一時找不到演員工作，便在友人的介紹下，與當時的女友孫可芳一起考取新北市桃子腳國民中小學的老師資格，劉冠廷是體育老師，孫可芳則教授表演藝術課程。粉絲在同一本畢業紀念冊見到兩人當年的照片，大讚：「好可愛喔！原來他們一起擔任同校的老師」、「他們演的《聖筊》好好看」、「兩位都沒變」、「太幸福了吧！被兩位教到！」