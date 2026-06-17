電動機車靠自己聰明策略又殺出來了！機車市場5月成績出爐，整體掛牌數突破6萬輛，然而過去一年多，一直都處於大幅落後、銷量熄火的電動機車龍頭Gogoro，近日出現了巨大的進步，不僅單月銷售成績衝到3600輛，對比去年同期有超過75%的成長，其最主要就是EZZY 500這輛車款非常暢銷，尤其官方特別在3月跟迪士尼《玩具總動員》聯名，主打最低免4萬騎回聯名車，社群話題度超高也帶動銷售量，不少人都大讚：「Gogoro這波操作真是聰明。」
全台機車5月賣破6萬1000台！Gogoro大幅度升溫復活了
根據《U-Car》報導，5月份台灣機車市場整體掛牌數為6萬1541輛，對比上個月的成績有略為提升，如果以今年的銷售成績來看，比去年2025還要來得高出許多，以前五個月的累積總銷售來說，2026年增加了2萬6146輛，也就是有著約9.7%的進步，接下來暑期購車優惠眾多，又即將迎來一波買車潮，估計今年成績會相當不錯！
除了整體機車市場活絡之外，電動機車龍頭Gogoro今年表現非常不錯，從2月以來每個月的掛牌數都呈現穩定的進步，來到5月銷量已經提升到3600輛，對比4月份和去年同期分別有15.5%以及76.4%成長，足見Gogoro近期銷量回升的情況。
Gogoro現在什麼車賣最好？EZZY 500夢幻聯名「玩具總動員」
然而許多人應該也好奇，Gogoro現在什麼車賣最好？答案就是「EZZY 500」車系，5月一共領牌了1233輛，這個成績對於過去這一年多銷售低迷的Gogoro來說非常不容易，過去JEGO還能在銷售前十名榜單時，由EZZY遲遲無法交棒，但這個月EZZY 500的銷售成績已經逼近機車市場排行第十名1314輛的「SYM CLBCU」，非常有機會再衝一波銷售，力拼殺進前十。
除了持續優化資費、電池功能之外，Gogoro這次EZZY 500也在3月時跟迪士尼皮克斯《玩具總動員》驚喜聯名，推出之後就引爆社群話題至今，最重要的是，即便是聯名的車款，Gogoro也沒有把價格拉高，反而不加價還推出購車加1元可以把市價3000元以上的「玩具總動員安全帽、腳踏板」全部帶回家，許多車主都被實體車給燒到狂讚「實在太可愛」，也有人認為加價好禮超級有誠意。
Gogoro「玩具總動員」EZZY 500聯名車款介紹！特色、價位、評價一覽
Gogoro這次跟《玩具總動員》聯名的車款選定為EZZY 500，一共有兩種款式，包括以巴斯光年作為靈感的「浩瀚宇宙號」，和翠絲款「歡樂牛仔號」，在車款上都有不同的設計，像是雷射按鈕、警長徽章、專屬電繡圖騰等。官方主打這次如果加上補助的話，最低入手價不到四萬元就能騎回家。記者實際使用Gogoro官網估價查詢，像是雙北、桃園、高雄等，現在最新電車補助下，只要汰舊換新的話，真的都不用四萬元就能騎回家，超級划算。
仔細看Gogoro社團有買的車主評價，不少人都表示「玩具總動員的這台EZZY真的太可愛了！好好看」、「竟然會想跟動畫聯名真的好可愛！車也很好騎直接愛上」、「本來不是電車族，但因為很愛玩具總動員買入，騎起來真的好絲滑喔！」、「我買一台給我媽不用四萬元，還有加1元送玩具總動員安全帽，超級可愛的！」只能說，Gogoro近幾年努力改善資費、電池問題，車款也發揮創意推陳出新，如果你最近有考慮購買電車，也可以到店賞車看看，還能領到玩具總動員購物袋喔！
資料來源：《U-Car》、Gogoro官網
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根據《U-Car》報導，5月份台灣機車市場整體掛牌數為6萬1541輛，對比上個月的成績有略為提升，如果以今年的銷售成績來看，比去年2025還要來得高出許多，以前五個月的累積總銷售來說，2026年增加了2萬6146輛，也就是有著約9.7%的進步，接下來暑期購車優惠眾多，又即將迎來一波買車潮，估計今年成績會相當不錯！
除了整體機車市場活絡之外，電動機車龍頭Gogoro今年表現非常不錯，從2月以來每個月的掛牌數都呈現穩定的進步，來到5月銷量已經提升到3600輛，對比4月份和去年同期分別有15.5%以及76.4%成長，足見Gogoro近期銷量回升的情況。
然而許多人應該也好奇，Gogoro現在什麼車賣最好？答案就是「EZZY 500」車系，5月一共領牌了1233輛，這個成績對於過去這一年多銷售低迷的Gogoro來說非常不容易，過去JEGO還能在銷售前十名榜單時，由EZZY遲遲無法交棒，但這個月EZZY 500的銷售成績已經逼近機車市場排行第十名1314輛的「SYM CLBCU」，非常有機會再衝一波銷售，力拼殺進前十。
除了持續優化資費、電池功能之外，Gogoro這次EZZY 500也在3月時跟迪士尼皮克斯《玩具總動員》驚喜聯名，推出之後就引爆社群話題至今，最重要的是，即便是聯名的車款，Gogoro也沒有把價格拉高，反而不加價還推出購車加1元可以把市價3000元以上的「玩具總動員安全帽、腳踏板」全部帶回家，許多車主都被實體車給燒到狂讚「實在太可愛」，也有人認為加價好禮超級有誠意。
Gogoro這次跟《玩具總動員》聯名的車款選定為EZZY 500，一共有兩種款式，包括以巴斯光年作為靈感的「浩瀚宇宙號」，和翠絲款「歡樂牛仔號」，在車款上都有不同的設計，像是雷射按鈕、警長徽章、專屬電繡圖騰等。官方主打這次如果加上補助的話，最低入手價不到四萬元就能騎回家。記者實際使用Gogoro官網估價查詢，像是雙北、桃園、高雄等，現在最新電車補助下，只要汰舊換新的話，真的都不用四萬元就能騎回家，超級划算。
仔細看Gogoro社團有買的車主評價，不少人都表示「玩具總動員的這台EZZY真的太可愛了！好好看」、「竟然會想跟動畫聯名真的好可愛！車也很好騎直接愛上」、「本來不是電車族，但因為很愛玩具總動員買入，騎起來真的好絲滑喔！」、「我買一台給我媽不用四萬元，還有加1元送玩具總動員安全帽，超級可愛的！」只能說，Gogoro近幾年努力改善資費、電池問題，車款也發揮創意推陳出新，如果你最近有考慮購買電車，也可以到店賞車看看，還能領到玩具總動員購物袋喔！