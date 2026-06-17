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全台機車5月賣破6萬1000台！Gogoro大幅度升溫復活了

從2月以來每個月的掛牌數都呈現穩定的進步，來到5月銷量已經提升到3600輛，對比4月份和去年同期分別有15.5%以及76.4%成長

▲台灣電動機車龍頭Gogoro今年銷量成績表現佳，已經連續多個月持續成長，對比去年同期更是都成長70%以上。（圖／Gogoro提供）

Gogoro現在什麼車賣最好？EZZY 500夢幻聯名「玩具總動員」

Gogoro現在什麼車賣最好？答案就是「EZZY 500」車系，5月一共領牌了1233輛

Gogoro這次EZZY 500也在3月時跟迪士尼皮克斯《玩具總動員》驚喜聯名

反而不加價還推出購車加1元可以把市價3000元以上的「玩具總動員安全帽、腳踏板」全部帶回家

▲Gogoro EZZY 500跟動畫《玩具總動員》聯名，配色超級可愛又好看，許多人都被燒到入手。（圖／Gogoro提供）

Gogoro「玩具總動員」EZZY 500聯名車款介紹！特色、價位、評價一覽

包括以巴斯光年作為靈感的「浩瀚宇宙號」，和翠絲款「歡樂牛仔號」

記者實際使用Gogoro官網估價查詢，像是雙北、桃園、高雄等，現在最新電車補助下，只要汰舊換新的話，真的都不用四萬元就能騎回家，超級划算。