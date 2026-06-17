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▲金世星標記罵她的黑粉，公開發文約對方出來釘孤枝。（圖／金世星Threads@111khz）

▲金世星在家練拳的影片被OM娛樂曝光，超級搞笑。（圖／佳樺Threads@jiahua_1211）

韓國啦啦隊女神金世星去年正式來台發展，目前同步應援職排伊斯特與職籃璞園領航猿，近日她到球場上班時，被現場粉絲包圍拍照，有粉絲抱怨金世星態度很差、不親切。對此，金世星昨日深夜發文回擊，標記該名粉絲說：「不要躲在家裡用鍵盤打字說話，來跟我堂堂正正用拳頭打一場吧。」並表示約戰地點定在青埔球場。金世星透過這種開玩笑方式，逗趣反擊抹黑，讓其他粉絲笑翻。金世星14日到球場工作時，下著大雨還是向等待她的粉絲鞠躬打招呼，才匆忙入場。想不到該支影片竟引來黑粉抱怨：「上週上班匆匆忙忙跑進去一點也不面對粉絲，上週講完馬上改進了啊～而且上次已經都到室內還是敷衍跑，這次下雨還一一鞠躬有禮貌，更加顯示上週的舉止多沒有禮貌呵呵」。該名粉絲表示，金世星先前面對球場外等著她上班的粉絲，態度都很差勁，這次會向大家鞠躬，是因為剛被罵完才改進。黑粉更痛批金世星：「說自己不靠韓籍身份，要自己徵選，但上班路的態度不只比其他韓啦高高在上，（對比）台啦的親切也完全不及格。」對此，金世星昨日深夜直接在Threads發文回擊，她用韓文寫道：「不要躲在家裡用鍵盤打字說話，來跟我堂堂正正用拳頭打一場吧。來青埔吧。時間跟日期由你決定，但18號除外。」金世星幽默約黑粉「釘孤枝」，透過這種開玩笑的方式表達自己的不滿。其他粉絲見狀也紛紛留言，「羨慕可以跟韓國啦啦隊一對一見面會…還不用消費滿額」、「被打也是福利，不要讓他們賺到」、「這翻譯是對的嗎？世星找人釘孤枝，笑死」、「氣到講韓文是真的爆氣了」、「世星居然會釘孤枝了」。另外也有粉絲認真地說，要金世星做自己就好，不要管酸民的罵聲。而金世星所屬公司OM娛樂的部長佳樺也在Threads發文，分享一段金世星練拳擊的背影畫面，笑說：「世星正在釘孤枝準備，我要小心一點…」至於為何金世星跟粉絲說18日不行約，其實是在為電商做廣告。金世星是電商找來的618購物節大使，她也謹記這點，發文反擊酸民的同時還不忘做宣傳，相當有心。