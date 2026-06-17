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曾因演出BL劇《2020因為愛你》受到關注的23歲男星蘇韋華，近來因感情話題成為焦點，日前他被直擊現身台北市內湖區某處工作地點，直到傍晚才結束行程離開。結束工作後的他並未急著返家，而是在附近街頭逗留，似乎正在等待特定人士前來接送，未料最後來接他的，是大他10歲的女製作人，更是九把刀新戲《醫學系在幹嘛？》的製作人李芷瑤，雙方關係引發外界聯想。根據《鏡週刊》報導，當日晚間約7時許，蘇韋華前往附近便利商店購買啤酒，隨後直接在店外飲用，同時點起香菸消磨時間。這樣的舉動與他過去留給外界的陽光、清新形象形成不小反差，也讓目擊民眾感到意外。期間他獨自在街頭等待，直到一輛轎車出現在眼前後才結束停留。不久後，一輛銀色轎車抵達現場，蘇韋華熟練地上車離去，據了解駕駛並非一般友人，而是九把刀新戲《醫學系在幹嘛？》的製作人李芷瑤，女方親自開車接送男方，隨後一路前往士林地區，從2人互動方式來看，關係顯得相當熟稔，也讓外界對彼此的真實關係產生不少聯想。抵達士林後，蘇韋華和李芷瑤先後下車，並一同步行進入住家附近巷弄，期間蘇韋華一度返回車上拿取物品，之後再與李芷瑤前後腳返家，由於2人被拍到共同出入同一處住所，加上圈內早已流傳雙方關係匪淺，因此相關畫面曝光後，也讓外界對於2人是否已發展成戀人關係更加關注。值得注意的是，李芷瑤過去曾與擔任攝影師的丈夫多次公開放閃，社群平台上也能看見夫妻出遊紀錄，不過近年陸續傳出婚姻生變消息，而圈內更盛傳她與蘇韋華關係升溫的時間點，疑似與婚變過程有所重疊，針對外界關心的感情狀況與相關傳聞，雙方目前皆未對外做出回應。