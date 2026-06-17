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▲李芷瑤前夫與她仍在同一個劇組中。（圖／翻攝自臉書）

▲蘇韋華前女友今年3月還有在IG上與他互動。（圖／翻攝自蘇韋華IG@wells_su）

23歲男星蘇韋華近期捲入感情話題，與大10歲《醫學系在幹嘛？》製作人李芷瑤的關係成為外界討論焦點，據悉2人是在拍攝期間因工作往來逐漸熟識，隨著相處時間增加，互動也愈來愈頻繁。值得一提的是，李芷瑤的前夫還是《醫學系在幹嘛？》的攝影師，而蘇韋華也曾公開過前女友，讓這段四角關係更添話題性。根據《鏡週刊》報導，圈內人士透露2人在關係升溫之際，各自都仍有穩定交往或婚姻關係，為避免外界議論，雙方在工作場合始終保持低調，但私下互動仍被不少人察覺，隨著劇組人員之間口耳相傳，相關消息逐漸在影視圈發酵，也讓這段感情傳聞從幕後流傳至檯面上。知情人士指出，李芷瑤在拍攝期間對蘇韋華格外照顧，不僅關心工作表現，也經常留意他的生活狀況。由於蘇韋華當時剛從台北藝術大學畢業，正處於演藝事業起步階段，面對新作品與未來發展壓力不小，在女方長期關懷與支持下，2人關係被指逐漸拉近，互動程度甚至超出一般工作夥伴範圍。爆料內容進一步指出，李芷瑤後來與丈夫的婚姻出現變化，並於去年底提出離婚，此後圈內傳出她搬進蘇韋華位於士林的租屋處生活，2人疑似展開同居，更引人關注的是，李芷瑤的前夫過去經常在社群平台分享夫妻日常，而他本身正是《醫學系在幹嘛？》劇組的重要攝影師之一。除了李芷瑤的婚姻狀況受到關注外，蘇韋華過往感情生活也被翻出，在相關傳聞曝光前，男方原本仍有穩定交往對象，甚至今年3月雙方仍曾在社群平台互動，如今隨著戀情風波延燒，加上前夫與前女友等人物接連被點名，讓整起事件從單純姐弟戀傳聞，讓外界更覺得撲朔迷離。