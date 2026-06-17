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▲李芷瑤曾是陳妍希的經紀人。（圖／陳妍希michelle微博）

近期因與小10歲男星蘇韋華傳出緋聞，影視圈幕後工作者李芷瑤意外躍上娛樂版面，過去鮮少站在鏡頭前的她，其實早已是台灣娛樂圈相當資深的人物，不僅曾擔任陳妍希重要經紀人，陪伴她一起度過《那些年，我們一起追的女孩》爆紅時期，更幫陳妍希擋過緋聞，一路從經紀工作跨足電影製作與影視企劃，如今卻因感情話題受到外界關注。李芷瑤最為外界熟知的身分，就是陳妍希的經紀人，2011年《那些年，我們一起追的女孩》上映後，陳妍希憑藉「沈佳宜」一角紅遍華語圈，演藝事業進入高峰期。當時李芷瑤負責藝人經紀與媒體溝通工作，無論是電影宣傳、代言活動，甚至外界關注的感情傳聞，幾乎都由她出面回應。包括陳妍希曾被傳與柯有倫、周渝民等男星互動密切時，李芷瑤都曾代為澄清與說明，也因此累積豐富媒體經驗，成為圈內知名經紀與公關人才。離開第一線經紀工作後，李芷瑤逐漸轉向影視產業幕後發展。近年她積極投入電影企劃與製作工作，與九把刀、柯震東團隊維持密切合作。其中最具代表性的作品之一，就是由九把刀監製、柯震東執導的電影《黑的教育》，李芷瑤擔任總策劃角色，參與整體製作規劃：2023年《請問，還有哪裡需要加強》首映活動時，她也曾與九把刀、柯震東同台現身，顯示其在台灣電影圈的重要地位。近期李芷瑤再度受到外界關注，則與男星蘇韋華有關，2人因合作戲劇《醫學系在幹嘛？》而結識，之後被週刊拍到私下互動，引發姐弟戀傳聞。由於李芷瑤比蘇韋華年長13歲，加上過去長期以幕後工作者身分活躍，因此消息曝光後迅速掀起討論。對於外界揣測，相關人士目前尚未正面證實戀情，但已讓李芷瑤這位原本鮮少曝光的幕後人物成為話題焦點。回顧李芷瑤過去職涯，從經紀人、企劃到電影製作人，長年都站在藝人身後處理公關與媒體事務。如今卻因自身感情話題登上娛樂版面，也讓不少網友笑稱：「以前幫藝人擋緋聞的人，現在自己變成緋聞主角了。」