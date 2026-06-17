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世界盃排名最低球隊紐西蘭，昨日2：2踢平亞洲強權伊朗，梅開二度的前鋒茹斯特（Elijah Just）賽後受訪片段爆紅，除了他俊俏的華裔臉龐受到關注，被封為「紐西蘭陳冠希」之外，口音也受到不少球迷討論，「那個kiwi accent」、「有點像福山雅治」、「眼珠顏色很美」現年26歲的茹斯特司職右邊鋒或進攻中場，昨戰成為紐西蘭歷史上第一位在世界盃單場比賽攻入2球的球員，成為國際足壇熱議焦點。他於2000年5月1日出生於紐西蘭北島的北帕莫斯頓（Palmerston North），父親為德國人，母親為華裔，他則出生、成長於紐西蘭北島的北帕莫斯頓。茹斯特自小便加入紐西蘭著名的Olé足球學院（Olé Football Academy），展開足球生涯，19遂前往歐洲展開旅歐生涯，起初在丹麥聯賽赫爾辛格、霍爾森斯踢球，中間與曾租借給奧地利聖珀爾滕。2025年7月，茹斯特加入更大規模的蘇格蘭超級聯賽俱樂部馬瑟韋爾，首個球季表現出色、攻進7球、8助攻，入選蘇超年度最佳陣容（PFA Scotland Team of the Year），並入圍蘇超年度最佳球員候選名單。至於國家隊生涯，茹斯特自青少年時期就是紐西蘭國家隊常客，曾代表國家參加U-17、U-20世界盃、東京奧運等，本次是首次參加最高層級的世界盃。儘管他身高僅174公分，但昨戰對伊朗的兩記精彩進球，不僅為世界盃排名最低的紐西蘭拼下寶貴1分積分，也讓他的身價水漲船高，目前傳出包括蘇超雙雄凱爾特人（Celtic）與格拉斯哥流浪者（Rangers）都對他展現高度興趣。