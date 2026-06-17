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▲許維恩今年4月才跟家人去海島度假，當時身上還沒引流球。（圖／許維恩臉書）





44歲女星許維恩今年3月無預警公開自己罹患乳癌的消息，讓粉絲相當錯愕，她當時已經動了左乳切除與重建手術，病情看似好轉，沒想到許維恩昨（16）日深夜再度發文，透露自己又動手術了。只見許維恩身上掛著專門用來引流體內血水、膿液的醫療器材「引流球」，她樂觀笑說「我又多了一顆鉑金包」。經紀人則回應並非乳癌復發，只是調整假體的手術。許維恩昨日在臉書發文，回應粉絲的關心，「很多寶寶關心我現在好不好，我很好，真的很好。謝謝你們一路以來的關心、鼓勵、陪伴和支持，讓我知道自己從來都不是一個人在努力。」。只見許維恩口中的鉑金包並非在指奢侈品，而是她身上掛著的引流球，由此可知許維恩的手術傷口並不樂觀，這才需要加入引流球幫忙攜出體內積液，避免感染。不過許維恩並不氣餒，她還開玩笑說：「許維恩也坦言現在傷口還是偶爾會痛、有不舒服的時候，「但每一次疼痛都提醒著我：我還活著、我還在感受這個世界、我還有好多愛的人和愛我的人，所以我選擇感恩。感恩宇宙、感恩生命、感恩所有美好的人事物。謝謝陪著我一起走過這段旅程的寶寶們。」許維恩也拍攝影片跟粉絲說：「我愛你們，是你們給我力量、給了我愛，我會更好更努力的回饋給大家。」畫面中的她剪了俐落短髮，雖然氣色看起來還不錯，但聲音明顯沙啞，讓粉絲很心疼，只能湧入留言鼓勵她，「妳很勇敢，妳很棒」、「為妳禱告，一定會越來越好」、「維恩加油，早日康復」。而主播陳海茵也現身留言區，誇讚許維恩：「你好樂觀勇敢～上次見你時聲音好像沒有這麼沙啞，祝福你一切會更好！替你加油打氣～身體更健康、心靈更富足快樂。」《NOWNEWS今日新聞》今日也詢問許維恩開刀原因，經紀人稍早回應：「