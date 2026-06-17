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七連霸、在任長達20餘年無黨籍立委高金素梅因涉嫌以人頭詐領助理費高達787萬元，以及非法輸入中國製快篩試劑7萬多劑，六月初遭台北地檢署起訴並具體求處12年6月重刑。對此，網紅「四叉貓」昨（16）日揭露，高金素梅其中1名公費助理露子·吉尤自2014年10月就離開國會辦公室，隨後被派到高金素梅位於花蓮的私人餐廳Giwas Ali擔任店長，高金卻仍向立法院申請助理費作為其薪水，合計詐領56萬3234元。四叉貓昨發文指出，露子·吉尤是高金素梅的公費助理，「Giwas Ali」是高金素梅的花蓮私人餐廳，而露子·吉尤從2014年10月16日離開國會辦公室，被派到花蓮的Giwas Ali餐廳擔任店長，而高金素梅卻繼續跟立法院申請助理費給露子·吉尤當薪水，總共詐領了56萬3234元。四叉貓酸道，都不知道國會助理這麼多才多藝，還要幫立委開餐廳？且根據Giwas Ali餐廳員工們的證詞，看來露子·吉尤真的只有當店長處理餐廳事務，沒有處理立法院業務。這樣也能領助理費喔？