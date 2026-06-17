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▲蘇慧倫（左）和張孝全有床戲。（圖／記者邱曾其攝）

蘇慧倫和滑板教父孫益民結婚12年，育有1子，過去曾被週刊爆料婚變，還說老公幾杯黃湯下肚後，直呼婚姻快撐不下去，心很累，而蘇慧倫昨（16）日出席公視新戲《欠妳的那場婚禮》首映會，被關心起婚姻狀況，她坦言婚姻生活的確是一門課題，會有爭執和磨合的過程，把出門工作當成是一種「離家出走」，即便如此，她都未曾放棄過這段婚姻，也替老公澄清，「他不喝酒的。」蘇慧倫認為婚姻是一門課題，夫妻之間難免爭執，被問起是否曾離家出走，她笑說，「我常出門工作，就算是一種離家出走吧，可以有一段時間整理自己。」也直白說夫妻生活很難像戀愛時期一樣，隨時都有粉紅泡泡，週刊曾報導老公說她個性固執，從小被捧在手心上，蘇慧倫則說自己很年輕就出道，的確比較有主見，但並不覺得自己固執。此次蘇慧倫和張孝全在《欠妳的那場婚禮》中有床戲，事先也有向老公報備，結果老公說，「我有答應嗎？」後來才趕快說是「開玩笑的」。回憶拍攝過程，張孝全笑稱畫面看起來浪漫有情調，實際上卻是體力活，「因為要配合鏡位，我又比較寬，那個鏡頭是我在上面，我要移動位子，我又很重，一隻手要藏進棉被裡撐著，整張床都在晃，因為我一直在抖。」蘇慧倫也直呼，「他真的很辛苦。」透露第一次在讀本時聽到導演嚴藝文宣布夫妻倆會有床戲，當下其實相當緊張，沒想到拍攝時嚴藝文還親自爬上床示範，「謝謝孝全非常專業，讓我能夠比較放鬆投入，導演還要求我要發出聲音，其實滿害羞的。」