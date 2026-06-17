台灣天氣潮濕讓除濕機成為必備家電，但除濕機起火原因常被忽視。日前中南部發生透天厝火災傷亡，臉書消防神主牌粉專特別示警，除濕機若「開整夜、超期使用」恐釀災。專家提醒，除了注意居家用電安全、超齡家電果斷汰換外，更公開關鍵的睡前關門逃生指南，強調只要做出「1個動作」就能在火場關鍵救命！
🟡 除濕機成奪命火源？快檢視「3大危險警訊」
居家用電安全再度引發社會關注。日前清晨有透天厝發生重大火災，詳細起火原因仍待調查。對此，消防粉專特別點出，除濕機是住宅內最容易被忽視的潛在起火點，一旦家電出現以下「3 大致命警訊」，極可能在不知不覺中釀成祝融悲劇：
警訊一：長期運轉（連續開著數天未休息，機體過熱）。
警訊二：散熱不良（出風口遭阻擋，或周邊空間過度狹窄）。
警訊三：超過使用年限（機齡過老，內部零件衰退老化）。
🟡 4招必學「透天厝火場逃生指南」
為了不讓家電成為家中的定時炸彈，專家也整理出四大關鍵防範手段，呼籲民眾從日常習慣開始改變：
1. 防範除濕機超齡與雜物堆疊
除濕機的黃金使用年限通常為 8 至 10 年，若超過期限應考慮果斷汰換。使用時，切記不要遮住出風口，周圍絕對不可堆放衣物、紙箱等易燃物品，更不可整夜開著卻無人留意，以免因異常運轉而反應不及。
2. 透天厝每層樓必裝住警器
如果是居住在透天厝的民眾，應於「每一層樓」都安裝住宅用火災警報器，尤其是一樓廚房、各樓層房間等關鍵地點更不能漏掉，確保火災發生初期能第一時間發出高分貝示警，爭取最寶貴的逃生黃金時間。
3. 二樓以上遇火警「切勿貿然往下衝」
居住在二樓以上的住戶，平時應確認窗戶或鐵窗是否留有逃生安全出口。若在深夜驚覺一樓已經起火、濃煙密佈，切勿貿然往地下樓梯衝！正確作法是立即關閉房門、退回靠近窗口的位置，並立刻撥打 119 清楚告知消防員自身受困的精準位置，在窗邊等待救援。
4. 養成「睡前關門」的救命習慣
專家強調，每日睡前順手「把房門關上」是極其重要的習慣。緊閉的房門能在火災不幸發生時，在房門外暫時阻隔劇烈濃煙與熱氣。這短短幾分鐘的阻擋時間，往往就是火場中決定能否順利獲救、生存下來的關鍵命運分水嶺。
🟡換老舊除濕機！買一級能效最高退稅1200元
如果檢查發現家中的除濕機已經「超齡運轉」或出現異常過熱，別為了省小錢而賠上居家安全！專家建議，民眾購買全新除濕機時，可善用財政部的「節能家電貨物稅減免」方案，申請台數沒有上限，且申請延長至2029年 12 月31 日。
只要購買符合 1 級或 2 級能效 的全新除濕機，並在購買日次日起 6 個月內提出申請，就能依照除濕能力獲得退稅。每日除濕能力若達 12 公升以上的大型機種，每台最高可退稅 1,200 元；9 至 12 公升機種可退 900 元；9 公升以下機種則可退 500 元。
民眾在挑選新機或汰換舊機前，也務必先至「經濟部標準檢驗局商品安全資訊網」，查詢家中的舊型號是否屬於「歷年瑕疵召回名單」，提早防範電器自燃危機。
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居家用電安全再度引發社會關注。日前清晨有透天厝發生重大火災，詳細起火原因仍待調查。對此，消防粉專特別點出，除濕機是住宅內最容易被忽視的潛在起火點，一旦家電出現以下「3 大致命警訊」，極可能在不知不覺中釀成祝融悲劇：
警訊一：長期運轉（連續開著數天未休息，機體過熱）。
警訊二：散熱不良（出風口遭阻擋，或周邊空間過度狹窄）。
警訊三：超過使用年限（機齡過老，內部零件衰退老化）。
為了不讓家電成為家中的定時炸彈，專家也整理出四大關鍵防範手段，呼籲民眾從日常習慣開始改變：
1. 防範除濕機超齡與雜物堆疊
除濕機的黃金使用年限通常為 8 至 10 年，若超過期限應考慮果斷汰換。使用時，切記不要遮住出風口，周圍絕對不可堆放衣物、紙箱等易燃物品，更不可整夜開著卻無人留意，以免因異常運轉而反應不及。
2. 透天厝每層樓必裝住警器
如果是居住在透天厝的民眾，應於「每一層樓」都安裝住宅用火災警報器，尤其是一樓廚房、各樓層房間等關鍵地點更不能漏掉，確保火災發生初期能第一時間發出高分貝示警，爭取最寶貴的逃生黃金時間。
3. 二樓以上遇火警「切勿貿然往下衝」
居住在二樓以上的住戶，平時應確認窗戶或鐵窗是否留有逃生安全出口。若在深夜驚覺一樓已經起火、濃煙密佈，切勿貿然往地下樓梯衝！正確作法是立即關閉房門、退回靠近窗口的位置，並立刻撥打 119 清楚告知消防員自身受困的精準位置，在窗邊等待救援。
4. 養成「睡前關門」的救命習慣
專家強調，每日睡前順手「把房門關上」是極其重要的習慣。緊閉的房門能在火災不幸發生時，在房門外暫時阻隔劇烈濃煙與熱氣。這短短幾分鐘的阻擋時間，往往就是火場中決定能否順利獲救、生存下來的關鍵命運分水嶺。
如果檢查發現家中的除濕機已經「超齡運轉」或出現異常過熱，別為了省小錢而賠上居家安全！專家建議，民眾購買全新除濕機時，可善用財政部的「節能家電貨物稅減免」方案，申請台數沒有上限，且申請延長至2029年 12 月31 日。
只要購買符合 1 級或 2 級能效 的全新除濕機，並在購買日次日起 6 個月內提出申請，就能依照除濕能力獲得退稅。每日除濕能力若達 12 公升以上的大型機種，每台最高可退稅 1,200 元；9 至 12 公升機種可退 900 元；9 公升以下機種則可退 500 元。
民眾在挑選新機或汰換舊機前，也務必先至「經濟部標準檢驗局商品安全資訊網」，查詢家中的舊型號是否屬於「歷年瑕疵召回名單」，提早防範電器自燃危機。