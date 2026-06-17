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機制轉變：擺脫Instagram奶水，Threads逐漸成為獨立吸金地

美國科技巨頭Meta旗下社群平台Threads用戶規模持續擴大，如今每月活躍用戶數（MAU）已突破5億人，達成其當初挑戰Twitter（現稱X）時所設定「10億用戶」目標的一半。Threads負責人海斯（Connor Hayes）更點出這款App在台灣爆紅原因，歸功於「選舉」這項因素。根據彭博社報導，Threads於2023年上線，時值馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後引發內部動盪與用戶流失。祖克柏當時看準機會推出競爭產品，希望吸引對Twitter感到不滿的用戶轉移陣地。Threads負責人海斯受訪時透露，除了月活躍用戶數達到5億外，平台每日活躍用戶數也較一年前明顯成長，但他未進一步公布具體數據。這項數字也與部分外部研究機構先前認為Threads用戶成長趨緩甚至下滑的推估形成對比。海斯表示，Threads最初刻意淡化政治議題，希望打造較輕鬆的社群氛圍，但隨著平台發展，如今已逐漸接受政治討論成為部分使用者的重要內容之一。他強調，希望Threads能成為兼具資訊性與文化影響力的平台，讓用戶在離開App時能感覺自己獲得資訊而非被負面情緒淹沒。海斯表示：「權衡之下，當你退出這個App時，你應該要感到心情愉悅，因為你從中獲取了充足的資訊。」他特別補充點名，分析認為，Threads快速成長的重要原因之一，在於與Meta旗下其他平台的緊密整合。由於Instagram用戶經常在動態消息中看到Threads貼文，點擊後即可直接進入Threads，為平台帶來大量流量。不過海斯指出，越來越多用戶如今已不再透過Instagram等平台導流，而是直接打開Threads使用，顯示這款App正逐步從「附屬產品」轉變為獨立的社群目的地。為了進一步提升影響力，Meta也積極爭取更多名人進駐平台。海斯表示，目前Threads已聚集不少知名人士，例如美國導演史派克·李（Spike Lee）近期就在平台上相當活躍，但公司仍希望吸引更多具號召力的用戶加入，其中最希望爭取的對象之一便是NBA超級巨星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）。此外，Threads在韓國市場的快速成長也成為亮點。根據Meta統計，韓國用戶在Threads上的總使用時間較去年同期增加超過80%。這股熱潮也吸引韓國人氣男團BTS於上週末正式加入平台，其官方帳號短短數天內便吸引超過420萬人追蹤，展現驚人的號召力。隨著用戶規模持續擴大、名人效應逐漸發酵，以及在各國社會議題與流行文化中的影響力提升，Threads正逐步朝祖克柏當初設定的10億用戶目標邁進，也讓這場與X之間的社群平台競爭進入新的階段。