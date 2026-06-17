我是廣告 請繼續往下閱讀

韓劇《鐵拳教育》在全劇十集一次上線後，迅速奪下收視排行榜冠軍，各大社群平台上掀起一波討論熱潮，許多追完十集的觀眾紛紛在網路論壇上發表觀後感，意外發現第二集登場的汽修班學生，雖然一開始看似是學校裡最難搞的惡霸，沒想到在全劇眾多充滿心機、骨子裡壞透的反派角色對比之下，這些不愛讀書、單純用拳頭說話的學生反而笨得最可愛，被大批網友認為是全劇「真正可教化」的清流，只是腦袋太簡單而已！汽修班學生初登場時給人強烈壓迫感，一群人仗著人數優勢在校園裡橫行霸道，一看就是難以管教的問題學生。然而，教權保護局督察羅華振出手後，原本囂張跋扈的學生們在見識到督察壓倒性的實力，瞬間老實不少。在羅華振以震撼手段教訓帶頭的學生後，他們徹底見識到督察的實力，態度也開始鬆動。隨著調查深入，學生們不再與教權保護局對立，反而願意提供資訊與協助調查。轉變速度之快，也讓許多觀眾笑稱：「根本是被羅華振收編了吧！」不少網友追劇完後，留言表示一開始以為這班學生是最難解決的校園大麻煩，結果看完後面幾集的集體霸凌、觸及毒品與網路犯罪的黑暗案件後，才驚覺汽修班學生的本質都不壞，沒有傷天害理的惡意。網友分析，他們只是正值血氣方剛的年紀，想法非常單純，只是想在同儕面前展現自己、爭奪虛榮的地位。相較於其他班級天天在細節裡算計人心、讓人毛骨悚然的優秀學生，頂多是腦袋比較簡單、不知道下一秒想幹嘛的「笨8+9」。《鐵拳教育》封為教育界版《模範計程車》，改編自韓國超人氣同名網路漫畫，由《少年法庭》導演洪鍾燦與《精神病房也會迎來清晨》編劇李楠圭強強聯手打造。劇情圍繞在政府為了應對崩壞的校園秩序、校園暴力以及無法無天的恐龍家長，特地成立非常規執法單位「教權保護局」，賦予督察官擁有合法實施物理制裁的絕對權力。