蘋果iOS 27測試版被發現，Siri全新動畫從動態島展開，外媒推測這可能暗示iPhone 18 Pro動態島將縮小，爆料指出，蘋果可能把部分Face ID元件移至螢幕下方，讓螢幕上方開孔變得更窄。
蘋果iOS 27雖然主打Siri AI升級，不過有外媒發現，新版Siri動畫可能意外「暴雷」下一代iPhone外觀，根據MacRumors報導，在iOS 27中，Siri不再以過去沿著螢幕邊緣發光的方式登場，而是改成一顆發光的膠囊狀光球，從iPhone頂端的「動態島」直接展開。外界推測，這個設計可能是為了配合現有動態島形狀，但若iPhone 18 Pro動態島真的變小，Siri動畫未來有機會變成更接近圓形的介面。
動態島傳縮小35% Face ID部分元件移到螢幕下
目前關於iPhone 18 Pro外觀的爆料集中在「動態島縮小」。MacRumors引述爆料指出，iPhone 18 Pro系列可能會把部分Face ID元件移到螢幕下方，因此上方開孔寬度能進一步縮小，可能比iPhone 17 Pro縮小約35%，從約20.7mm降至約13.5mm，外型可能會從現行長條狀變得更短、更不顯眼，讓螢幕頂端可視面積增加。
可變光圈上陣、三箭齊發拚電力
除了動態島縮小，iPhone 18 Pro主鏡頭傳出將首度加入可變光圈技術，讓使用者能依拍攝情境自由切換景深，拍人像讓背景虛化、拍風景讓遠近都清晰。長焦鏡頭光圈據傳跟著放大，直接改善4倍與8倍變焦在夜間或低光源環境的拍攝表現，有希望提升。電量部分也有望升級，更大的電池容量、採2奈米製程的A20 Pro晶片、以及捨棄高通改用蘋果自製C2數據機，兩者搭配實體電池擴容，整體續航效果有望大幅提升。
iPhone 18 Pro什麼時候會發表？
分析近年iPhone發表節奏，蘋果秋季發表會大多選在9月，且習慣於第二週的週一～週三發表新款iPhone，例如iPhone 17為2025年9月9日、iPhone 16為2024年9月9日、iPhone 15為2023年9月12日。不過2026年美國勞動節落在9月7日，若Apple避開勞動節後第一天，最快可能落在9月9日週三；若照「勞動節後一週」慣例，則可能延到9月14日週一，此外，往往發表會後當週的週五就會展開預購，再隔一週就會上市。
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目前關於iPhone 18 Pro外觀的爆料集中在「動態島縮小」。MacRumors引述爆料指出，iPhone 18 Pro系列可能會把部分Face ID元件移到螢幕下方，因此上方開孔寬度能進一步縮小，可能比iPhone 17 Pro縮小約35%，從約20.7mm降至約13.5mm，外型可能會從現行長條狀變得更短、更不顯眼，讓螢幕頂端可視面積增加。
可變光圈上陣、三箭齊發拚電力
除了動態島縮小，iPhone 18 Pro主鏡頭傳出將首度加入可變光圈技術，讓使用者能依拍攝情境自由切換景深，拍人像讓背景虛化、拍風景讓遠近都清晰。長焦鏡頭光圈據傳跟著放大，直接改善4倍與8倍變焦在夜間或低光源環境的拍攝表現，有希望提升。電量部分也有望升級，更大的電池容量、採2奈米製程的A20 Pro晶片、以及捨棄高通改用蘋果自製C2數據機，兩者搭配實體電池擴容，整體續航效果有望大幅提升。
iPhone 18 Pro什麼時候會發表？
分析近年iPhone發表節奏，蘋果秋季發表會大多選在9月，且習慣於第二週的週一～週三發表新款iPhone，例如iPhone 17為2025年9月9日、iPhone 16為2024年9月9日、iPhone 15為2023年9月12日。不過2026年美國勞動節落在9月7日，若Apple避開勞動節後第一天，最快可能落在9月9日週三；若照「勞動節後一週」慣例，則可能延到9月14日週一，此外，往往發表會後當週的週五就會展開預購，再隔一週就會上市。