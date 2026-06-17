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黃斑部病變「初期不痛不癢」 醫：易被誤認老化延誤就醫

黃斑部病變惡化「恐有失明風險」 醫：外出要戴太陽眼鏡

隨著台灣邁入超高齡社會，視力健康已成為長者生活品質的重要關鍵。許多人將視線模糊、閱讀吃力視為老化現象，但醫師提醒，若出現「看東西變形」、「直線變彎曲」、「視野中央出現黑影」等情況，可能是老年性黃斑部病變的警訊。且因疾病初期症狀不明顯，不少患者往往等到視力明顯下降才發現異常。一名68歲個案平時喜歡用手機關心股市，也常與家人視訊聊天。近幾個月來，患者發現手機上的文字和股市線條逐漸變得「歪斜扭曲」，看著孫子的笑臉時，視野中央也總像蒙上一層灰影。病人原以為只是年紀增長或眼鏡度數不夠，直到參加社區篩檢後，才確診為濕性老年性黃斑部病變，且眼底已出現出血及積水現象。所幸及早發現並接受治療，避免病情進一步惡化。亞東醫院眼科部醫師陳韻如說，黃斑部病變初期往往不痛不癢，容易被誤認為正常老化而延誤就醫。若出現視線模糊、影像扭曲、閱讀困難，或視野中央出現黑影等症狀，都應提高警覺，儘早接受專業檢查。其中，眼底光學斷層掃描（OCT）是診斷黃斑部病變的重要工具，能以非侵入性的方式清楚呈現視網膜結構變化，如同替眼底進行高解析度掃描，有助於及早發現病灶，把握治療黃金時機。確診黃斑部病變後，許多患者最擔心視力持續惡化，甚至面臨失明風險。亞東醫院眼科部主任王嘉康表示，隨著醫療技術進步，目前已有眼內注射抗血管新生藥物等治療方式，可有效控制病情發展。只要及早發現並配合規律追蹤與治療，多數患者都能維持良好視力，部分患者甚至有機會改善視覺功能。除了積極治療外，日常保健也不可忽視。眼科部醫師許詠瑞提醒，民眾應避免吸菸、外出戴具抗UV功能的太陽眼鏡，並養成均衡飲食習慣，多攝取深綠色蔬菜等富含葉黃素的食物。此外，也可利用阿姆斯勒方格表進行居家自我檢測，若發現線條扭曲、缺角變形或視野中央出現黑影，應儘速就醫檢查。