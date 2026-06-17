我是廣告 請繼續往下閱讀

在AI資本支出強勁成長帶動下，MSCI世界資訊科技指數年初至今已上漲逾20%，相較之下，恒生科技指數則呈現負報酬。至於是否有機會落後補漲、結構性轉型能否彌補差距？專家今（17）日預期，隨著恒生科技指數即將展開結構性轉型，其目前的評價折價更可能反映短期錯配，而非長期性折價，亦因此有望呈現出具吸引力的補漲機會。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐分析，今年以來全球股市相對其他資產類別表現優異，其中一項關鍵驅動因素為AI資本支出。渣打近期已將2026年AI資本支出成長預測自54%上修至65%。資本支出的提升自然轉化為AI運算硬體與基礎設施廠商較佳的獲利展望，使得科技產業鏈中位於上游的相關領域成為今年目前表現最強的族群。另一方面，作為AI資本支出主要金主的超大型雲端服務商（hyperscalers），其股價表現出現明顯分歧，取決於市場對其投資變現進度的評估。軟體股亦受到AI可能帶來顛覆風險的疑慮影響。這種科技產業內部的表現差異，亦解釋了為何以科技股為主的美國那斯達克綜合指數年初至今約15%的漲幅，反而落後於以半導體為主的南韓與台灣股市，兩者分別大幅上漲超過100%與50%。當全球同業受惠於AI 上游運算硬體與基礎設施的成長紅利時，恒生科技指數的結構卻截然不同。恒生科技指數的成分股主要集中於AI應用端，但在AI 上游基礎設施的配置方面結構性偏低。指數中投入AI運算硬體、半導體與伺服器基礎設施的比重低於20%；相對地，超過50%的權重集中於以社群媒體、電子商務及外送平台為主的應用型網路巨頭，另外約15%為電動車製造商。這些偏向消費端的產業，受到中國內需疲弱、補貼逐步退場及價格競爭激烈等因素拖累表現。即使指數中少數上游硬體相關成分股平均報酬率超過50%，仍不足以抵銷上述表現不佳的高權重類股所帶來的負面影響。年初至今，科創50指數與創業板指數分別上漲超過30%及26%，顯示中國本土AI運算產業的表現，其實並不遜於其他市場。然而，A股市場對非中國大陸個人投資者仍存交易限制，使得進入門檻較高。不過，這一區域限制近期已有所鬆動。香港於今年1月迎來首家中國AI GPU晶片製造商首次公開發行（IPO）。以該公司為例，其股價在上市數月內已較發行價上漲超過3倍，反映其作為中國AI資本支出及晶片自主化政策直接受惠者的強勁報酬表現。然而，儘管該股已交易一段時間，仍未符合納入恒生科技指數的嚴格條件，包括交易歷史與快速納入市值門檻等規定。值得注意的是，自2026年6月起，將可能有兩檔純AI概念中國股票符合快速納入條件並被納入恒生科技指數，初期權重預計合計約5%至7%，並有望隨時間提升至接近10%。2026年6月8日首批純AI概念成分股的納入，標誌著恒生科技指數結構性轉變的開始。此一轉型將有助於指數由原先高度集中於電商與電動車，逐步轉向快速擴張的AI生態系，渣打預期，AI相關成分股權重在未來12個月內可望提升至約40%。此外，若市場風險偏好因荷姆茲海峽逐步恢復開放而改善，將有望進一步加速香港AI產業鏈的資本市場活動，而目前此類企業已占預計IPO案件逾40%。其中，多家擬上市公司為自大型網路平台拆分出的高知名度業務單位，其成功上市不僅可能釋放母公司的價值（而這些母公司本身亦為恒生科技指數重要成分股），亦有機會帶動整體指數評價的重估。從評價角度來看，恒生科技指數目前的未來12個月本益比約為18倍，而預期盈餘成長率則超過30%，仍具吸引力。隨著更多高成長性的AI成分股納入，未來盈餘能見度有望提升，並推動評價倍數擴張。此外，隨著下游產業逐步導入AI並成功變現，預期由半導體帶動的科技股行情可望擴散至更廣泛的產業，創造新的營收來源並加速獲利成長。在中國監管政策抑制價格戰的支持下，電動車與電商產業最差時期可能已過。若相關權重股能有效執行上述轉型，將有機會自低谷迎來強勁的盈餘復甦。當然，市場仍存在不確定性。鄭子豐指出，近期經濟數據顯示中國消費者仍維持謹慎態度，4月零售銷售年增率僅0.2%。此一內需疲弱對依賴國內消費的企業形成整體性挑戰。然而，電動車等高價商品的出口量可能在全球油價偏高與過去數年產能擴張的支撐下，帶來上行驚喜的可能。強勁的外部需求有望部分抵銷內需疲弱，在消費相關成分股權重逐步下降、讓位予高成長純AI企業的過程中，追求填補過渡期的成長缺口。不過，總體而言，鄭子豐認為，恒生科技指數即將展開結構性轉型，其目前的評價折價更可能反映短期錯配，而非長期性折價，亦因此有望呈現出具吸引力的補漲機會。