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痛批「晶片王國被偷走」 點名台灣產能回流

揚言棄用拜登補貼 祭「200%懲罰性關稅」逼企業設廠

科技巨頭深耕美本土 台積電、英特爾投資擴大

美國總統川普（Donald Trump）16日出席七國集團（G7）峰會時，表示美國曾是「晶片之王」，但後來一切被偷走，落得一無所有的下場。他也放話要在2029年卸任前，讓美國掌握全球半導體產業50%的產能與市場地位。綜合TradingView等外媒報導，川普是在與卡達元首塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）舉行雙邊會談期間向媒體發表上述言論。川普表示，到他本屆任期於2029年結束時，美國將掌握全球半導體產業約50%的市場份額，甚至可能超過這一數字。他指出，美國過去在晶片產業居於領導地位，但產能逐漸外移，「我們曾經是晶片之王，後來卻被偷走了，從王者變成幾乎沒有晶片產業。」他特別提到，許多晶片工廠過去移往台灣，如今則陸續回流美國，尤其集中在亞利桑那州與德州。川普批評拜登政府透過《晶片法案》提供數十億美元補助，卻未能有效確保企業履行建廠承諾。他表示，自己的政策與前任截然不同，不再以補貼為主，而是透過關稅機制迫使企業投資美國。川普說，企業在一定寬限期內不需繳納關稅，但若未按計畫在美國完成建廠，將面臨150%至200%以上的高額關稅。他強調，「如果他們蓋廠，就不必支付任何關稅；如果不蓋，就要付出代價。」除了半導體產業外，川普也表示，美國未來將大幅提升藥品本土生產能力，透過相同模式推動製造業回流。他宣稱，美國目前正展開史上最大規模的製造業投資浪潮，「沒有任何國家曾做到我們現在正在做的事情」。事實上，多家大型半導體企業近年已宣布擴大在美投資。包含美國政府持有 9.9% 股權的英特爾（Intel）正在亞利桑那州興建兩座新晶圓廠並升級既有設施，同時擴大俄勒岡州、新墨西哥州及俄亥俄州投資；台積電則於2020年選擇亞利桑那州設立先進製程工廠，累計投資規模已提高至1650億美元。此外，美光科技已規劃約2000億美元投資，用於擴建愛達荷州、紐約州及維吉尼亞州的生產基地；德州儀器（Texas Instruments）也已在德州新建晶圓廠，Wolfspeed則持續擴大北卡羅來納州的碳化矽晶片產能。