我是廣告 請繼續往下閱讀

葵花油成本漲23.5% 產品組合優化撐住全年毛利率25%

中國油品雙軌布局 取得首支糖尿病殊醫用食品准入資格

佳格食品今（17）日上午舉辦股東會，通過配發每股現金股利1.34元。今年適逢佳格成立40週年，以「創造狀態很好的自己」為核心主軸，持續推動創新與轉型，打造下一階段成長曲線。佳格今年前5月營收119.84億元，比去年同期成長8.21%；5月營收22.82億元，年增5.44%。114年稅後淨利12.33億元，每股盈餘1.33元。去年營收278.7億元，營業淨利 13.15 億元，在下半年葵花原油成本上漲23.5%的壓力下，全年毛利率仍維持25%，顯示公司產品組合優化成果及品牌價值優勢持續發揮效益。在獲利方面，佳格延續2025年以來的費用控管與營運效率優化成果，並透過產品組合升級，帶動營業利益與稅後淨利維持穩健表現；同時，公司持續維持健康的資本結構與穩定的股利政策，展現對長期經營與股東權益的高度重視。在通路策略上，除深化既有通路夥伴關係，並強化電商經營外，亦逐步拓展醫療與專業通路，強化與消費者日常健康需求的連結。在中國市場，佳格採取油品與專業營養雙軌佈局。面對食用油成本上漲等挑戰，佳格中國油品事業透過產品結構優化、製程技術改善與通路費用管理，積極平衡成本壓力，並以高端且多元油種強化與消費者的信任連結。同時，公司持續評估上游價值鏈整合，並著手建構「植物油料循環經濟」，以建立具差異化的技術壁壘。順應中國大健康政策將「營養干預」納入預防性健康措施的方向，以及老齡化與慢性病管理需求快速增加的趨勢，佳格在114年取得中國首支糖尿病特殊醫用食品准入資格，也開出全中國第一張糖尿病相關食品的特醫處方籤。在東南亞等國際市場，隨著中產階級崛起、人口紅利與健康意識提升，大健康產業正迎來黃金發展期，各國政策亦從「治療導向」轉向「預防、營養與健康促進」，與佳格長期深耕的健康營養策略高度契合。展望未來，佳格將聚焦三大發展主軸。首先，在專業營養領域，透過高蛋白營養配方與認證產品布局，回應高齡化社會對體力與肌力維持、及疾病營養照護等需求；其次，在日常營養補給領域，深化穀物、油品與乳飲品等核心品類，滿足消費者對生活飲食健康化的期待；第三，在機能保健領域，除持續開發保健飲品及錠劑膠囊的產品外，聚焦代謝、行動力與心血管等關鍵健康議題。