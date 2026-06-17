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防彈少年團（BTS）成員Jin（金碩珍）的親哥哥金碩中近日罕見公開露面，意外成為網友熱議焦點。金碩中參與藝人鄭埻夏企劃的《Juna Tour》第五季錄製，不僅首度在鏡頭前展現真實模樣，IG帳號也一併公開，與Jin神似的外貌更引發討論，不少人驚呼兄弟倆簡直像同個模子刻出來。昨（16）日，YouTube頻道「鄭埻夏哈哈哈」上傳了前往加平消暑勝地的兩天一夜的影片，記錄《Juna Tour》第五季成員前往加平展開兩天一夜旅行的過程，同行者包括傳統酒侍酒師全珍雅博士、主廚明賢智、歌手鄭基高、李熙珍、沈恩珍，以及舞者J Black和Mary等人。其中最受矚目的來賓，正是Jin的親哥哥金碩中。節目中，鄭埻夏向大家介紹金碩中時表示：「他的弟弟是BTS的Jin。」字幕還一併公開了他的IG帳號「@sun_dad90」。金碩中帶著靦腆笑容向眾人打招呼，現場氣氛十分融洽。雖然沒有太多發言，但鏡頭曝光後立刻吸引觀眾目光，不少網友認為金碩中的五官輪廓、笑容和整體氣質都與Jin十分相似，紛紛留言稱讚兄弟倆擁有優秀基因。畫面公開後，相關片段迅速在網路上引發討論。許多粉絲表示過去鮮少看到金碩中公開露面，因此對這次出演感到驚喜，也有人笑稱「一眼就知道是親兄弟」、「哥哥也可以直接出道了」，讓金碩中的名字意外登上話題焦點。事實上，金碩中過去曾透過YouTube頻道《Wassup Man》公開近況。根據節目內容，目前經營餐廳的他並未踏入演藝圈，而是專注於自己的事業。2020年金碩中舉辦婚禮時，Jin還親自擔任婚禮主持人，展現深厚兄弟情誼。