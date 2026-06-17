姜育恆將於6月27日在台北流行音樂中心（北流）舉辦《姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala》演唱會，最高2萬元的VVIP區在開賣瞬間秒殺，顯見歌王驚人的吸金實力。距離演唱會倒數1周，主辦單位驚喜宣布男神吳奇隆將回台擔任演出嘉賓，和姜育恆跨世代同台演唱，讓歌迷們萬分期待。
姜育恆這次演唱會將演唱〈愛我〉、〈再回首〉、〈驛動的心〉、〈跟往事乾杯〉、〈女人的選擇〉、〈梅花三弄〉等多首代表作，從曲目編排到影像設計皆嚴格把關，期望讓歌迷留下永恆回憶。姜育恆更幽默提醒大家：「請務必帶兩支手機，一個拍照錄影用，另一個互動用，會有更多樂趣。」
姜育恆演唱會倒數 吳奇隆返台當嘉賓
除了多首經典歌唱好唱滿，姜育恆還宣布多年好友吳奇隆將擔任嘉賓，兩人曾多次在大型演唱會上合唱，這次再度同台，勢必成為全場焦點。此外，演唱會當天恰巧遇上金曲獎，曾入圍第一屆「最佳男演唱人」的他，也感性向歌迷們喊話：「感謝你們陪我一起走過42年的音樂旅程，希望當晚我們也能一起相聚，共度專屬姜育恆的金曲之夜。」
姜育恆北流開唱 2萬元的VVIP區秒殺
姜育恆這次選在北流開唱，僅有珍稀的4301個座位，其中最高票價高達2萬元的VVIP區（624席）在開賣瞬間秒殺，其餘票價席位也已所剩無幾，進入最後清票階段。對此，主辦單位呼籲歌迷把握良機：「錯過一次，就少了一次見面的機會。」另外當天也會為歌迷首創「60米紅毯禮賓大道」，讓大家宛如巨星般踏入會場。
姜育恆《姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala》演唱會
演唱時間： 2026年6月27日 (六)19:30
演唱地點：臺北流行音樂中心-表演廳
售票平台 : KKTIX及全台全家便利商店FAMIPORT機台
演出票價：NT$20,000/18,000/12,000/10,000/8,000/4,200/3,200/2,200；3,600(一樓無障礙席)/3,000(二樓無障礙席)
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除了多首經典歌唱好唱滿，姜育恆還宣布多年好友吳奇隆將擔任嘉賓，兩人曾多次在大型演唱會上合唱，這次再度同台，勢必成為全場焦點。此外，演唱會當天恰巧遇上金曲獎，曾入圍第一屆「最佳男演唱人」的他，也感性向歌迷們喊話：「感謝你們陪我一起走過42年的音樂旅程，希望當晚我們也能一起相聚，共度專屬姜育恆的金曲之夜。」
姜育恆北流開唱 2萬元的VVIP區秒殺
姜育恆這次選在北流開唱，僅有珍稀的4301個座位，其中最高票價高達2萬元的VVIP區（624席）在開賣瞬間秒殺，其餘票價席位也已所剩無幾，進入最後清票階段。對此，主辦單位呼籲歌迷把握良機：「錯過一次，就少了一次見面的機會。」另外當天也會為歌迷首創「60米紅毯禮賓大道」，讓大家宛如巨星般踏入會場。
姜育恆《姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala》演唱會
演唱時間： 2026年6月27日 (六)19:30
演唱地點：臺北流行音樂中心-表演廳
售票平台 : KKTIX及全台全家便利商店FAMIPORT機台
演出票價：NT$20,000/18,000/12,000/10,000/8,000/4,200/3,200/2,200；3,600(一樓無障礙席)/3,000(二樓無障礙席)