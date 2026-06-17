三圓建設（4416）於 15 日晚間接連發布 4 則重大訊息，證實董事長王雅麟因存款不足遭退票 8 張，金額高達 1 億 500 萬元；此外關係人三圓投資也退票 16 萬元。官方重訊強調此為法人董事個別事務，不影響公司營運，但此數據與先前處分 14.5 億元房產的動作，仍引發市場高度關注。
🟡 官方重訊證實 董座退票累計破億
根據公開資訊觀測站 6 月 15 日重大訊息公告，三圓建設重訊證實董事長王雅麟發生退票事由，遭退票張數達 8 張，金額合計高達 1 億 500 萬元。官方重訊更進一步揭露，截至當日為止，董事長共有 10 張支票尚未清償註記，累積未清償金額高達新台幣 1 億 7,614 萬 5,000 元。三圓建設在重訊中特別強調，此事件屬於法人董事之個別事務，與公司營運及財務業務無涉。
同日另一則官方關係人退票重訊亦指出，關係人「三圓投資事業股份有限公司」也因存款不足退票 1 張，金額為 16 萬元，累計未清償共 216 萬元；公司另申報當週到期應付票據雖有 6,473 萬元，但特別強調目前期末現金餘額正常，並無資金缺口。
🟡 專營雙北指標豪宅 台北之星成焦點
回顧三圓建設背景，公司成立於 1979 年，以鋼骨摩天住宅先驅聞名，並於 2004 年上市轉型為專業地產開發商。近年主力多聚焦雙北市的大型指標性都更案，知名建案包含板橋地標「新巨蛋」，以及近期備受市場矚目、總銷金額高達 400 億元的台北東區正義國宅都更案「台北之星」（Diamond Towers）。創辦人王光祥於 2022 年將董事長一職交棒給兒子王雅麟，結束長達數十年的掌舵。
🟡 房市政策衝擊 經濟日報揭賣樓求生
這場票據調度考驗其實早有跡可循。三圓已於 5 月 25 日發布公告，以總價 14.5 億元處分松山區指標物業「敦北長城」部分辦公室及車位，預估處分利益約 8.95 億元，用以償還即將到期的公司債本息。《經濟日報》報導指，三圓當時回應因受政府信用管制與豪宅限貸政策影響，高總價豪宅市場買氣平淡，加上「台北之星」都更流程走了 20 年以上，導致銷售面臨瓶頸，連帶影響公司資金流。
🟡 民報獨家曝光 私募程序與人事內幕
除了變賣物業救火，後續的經營權重組也成為焦點。根據《民報》深度調查報導，三圓曾於今年 3 月通過上限 7,000 萬股的私募案，準備引進外部資金。當時策略夥伴靖天集團總裁陸醒華曾出面證實規劃參與，預計最快第二季至第三季完成。然而，在資金正式到位前，三圓董事會已出現劇烈異動，包括獨董丁金輝、原法人董事代表陸保綱等人接連請辭，官方重訊也證實董事變動達三分之一。
知情人士向媒體透露，私募案目前仍持續討論中，6 月 23 日的股東會將成為市場觀察其如何回應短期票據因應與私募進度的終極指標。對此，記者嘗試致電三圓建設求證，至截稿前尚未取得官方回應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據公開資訊觀測站 6 月 15 日重大訊息公告，三圓建設重訊證實董事長王雅麟發生退票事由，遭退票張數達 8 張，金額合計高達 1 億 500 萬元。官方重訊更進一步揭露，截至當日為止，董事長共有 10 張支票尚未清償註記，累積未清償金額高達新台幣 1 億 7,614 萬 5,000 元。三圓建設在重訊中特別強調，此事件屬於法人董事之個別事務，與公司營運及財務業務無涉。
回顧三圓建設背景，公司成立於 1979 年，以鋼骨摩天住宅先驅聞名，並於 2004 年上市轉型為專業地產開發商。近年主力多聚焦雙北市的大型指標性都更案，知名建案包含板橋地標「新巨蛋」，以及近期備受市場矚目、總銷金額高達 400 億元的台北東區正義國宅都更案「台北之星」（Diamond Towers）。創辦人王光祥於 2022 年將董事長一職交棒給兒子王雅麟，結束長達數十年的掌舵。
🟡 房市政策衝擊 經濟日報揭賣樓求生
這場票據調度考驗其實早有跡可循。三圓已於 5 月 25 日發布公告，以總價 14.5 億元處分松山區指標物業「敦北長城」部分辦公室及車位，預估處分利益約 8.95 億元，用以償還即將到期的公司債本息。《經濟日報》報導指，三圓當時回應因受政府信用管制與豪宅限貸政策影響，高總價豪宅市場買氣平淡，加上「台北之星」都更流程走了 20 年以上，導致銷售面臨瓶頸，連帶影響公司資金流。
除了變賣物業救火，後續的經營權重組也成為焦點。根據《民報》深度調查報導，三圓曾於今年 3 月通過上限 7,000 萬股的私募案，準備引進外部資金。當時策略夥伴靖天集團總裁陸醒華曾出面證實規劃參與，預計最快第二季至第三季完成。然而，在資金正式到位前，三圓董事會已出現劇烈異動，包括獨董丁金輝、原法人董事代表陸保綱等人接連請辭，官方重訊也證實董事變動達三分之一。
知情人士向媒體透露，私募案目前仍持續討論中，6 月 23 日的股東會將成為市場觀察其如何回應短期票據因應與私募進度的終極指標。對此，記者嘗試致電三圓建設求證，至截稿前尚未取得官方回應。