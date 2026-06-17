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台電財務壓力大，根據路透報導，經濟部擬採取「中油模式」，讓台電貸款3000億元，緩解電價凍漲的壓力，而資金來源正是中華郵政。中華郵政董事長王國材指出，資金運用有很多途徑，中華郵政對應的是八大行庫，並非直接借錢給任何企業單位。台灣電力公司因為考量民生、配合政策凍漲，吸收成本而有巨大財務壓力。媒體報導台電從八家公股銀行（台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企銀）取得專案貸款。今日立法院交通委員會審查中華郵政公司營業預算時，立委洪孟楷關切此議題，擔憂中華郵政一年營收僅1700億餘元，但政府卻因為錯誤能源政策，讓台電虧損、必須跟中華郵政調頭寸3000億元，若是還款出現問題怎麼辦？他也說，若是沒交代清楚，中華郵政存款戶恐怕無法接受。立委魯明哲也表示，若未履約或是有意外，應是由誰負責？王國材說，中華郵政依據郵政儲金匯兌法，郵政儲金的運用為包含買股票、公債，轉存中央銀行或是其他金融機構等；目前郵政儲金約7.6兆。去年財政部推新青安政策時，也曾經採取此方式，把200億元轉定存到八大行庫支援，並非中華郵政直接把錢借給任何企業單位。本次也是如此，把資金轉定存給八大行庫後，再由八大行庫轉融資給台電、中油。